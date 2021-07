Obsežen požar zajel območje Divače: na srečo le v sklopu gasilske vaje in usposabljanja

Osnovna predpostavka vaje je bila, da se je v naravi razplamtel večji požar, ki se iz ravninskega dela ob letališču Divača širi po hribu navzgor proti Vremščici in ogroža kmetijske površine in infrastrukturo. Ogrožena je tudi čreda plemenske drobnice Biotehnične fakultete. Vremenske razmere so ugodne za razvoj požara, ob izredno suhi vegetaciji.

Gasilske enote so včerajšnjo vajo izvedle kot enodnevno štabno taktično vajo s ciljem preverjanja pripravljenosti oziroma usposobljenosti štabov GZS, gasilskih regijskih poveljstev, poveljstev GZ in določenih gasilskih enot ter postopkov izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, oziroma delovanje posameznih podsistemov in služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Organizatorja vaje sta bila GZS in Komisija za požare v naravi. Pri pripravi in izvedbi so sodelovali tudi KGZ Sežana, ZGRS Sežana, GZ Postojna, Gasilska zveza Vipava, OŠCZ Divača in URSZR s centri za obveščanje. Gasilska zveza Slovenije je krila stroške priprav, prehrane vseh udeležencev ter stroške štabov in operaterjev GZS, posamezne gasilske zveze pa so krile lastne stroške in stroške PGD.

Kot so sporočili, je njen namen preizkusiti delovanje štabov GZS in poveljstev pred poletno sezono in v času epidemije, delovanje operaterjev PV-2, delovanje operaterjev dronov in sodelovanje ostalih služb. "Uporabi in preizkusi se večje poveljniško vozilo GZS, izvidniške drone, telekomunikacijska sredstva in opremo za podporo vodenju. Na terenu in v štabih se uporabi tudi novo izdelane atlase. Vaja se izvede pred poletno sezono požarov v naravnem okolju na ogroženem območju hriba Vremščica nad železniško progo Pivka–Divača in pod avtocesto A1 Razdrto–Koper. V vaji se simulira večji požar v naravi, ki se iz ravninskega dela ob letališču Divača širi po hribu navzgor in ogroža kmetijske in stanovanjske objekte ter infrastrukturo. Ogrožena je tudi čreda plemenske drobnice Biotehniške fakultete. Požar ogroža sosednje občine oziroma regijo," scenarij opisuje poveljnik GZS Franci Petek.

Scenarij vaje z načrti zvez in časovnico je izdelal Darko Muhič, vajo je vodil Boris Budal, vodja intervencije je bil regijski poveljnik OKR Marko Adamič, namestnik pa regijski poveljnik SPR Stanko Močnik. Opazovanje vaje je koordiniral poveljnik GZS Petek, ocenjevanje vaje in informiranje pa vodil Boštjan Triler. Za varnost in zavarovanje vadbenega prostora ter zavarovanje prostora za ogled vaje je bilo zadolženo PGD Senožeče. Oceno novega atlasa in kartografije je izvedel Edvard Kugler.