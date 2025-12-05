Svetli način
Slovenija

Obsežna iskalna akcija na Celjskem: pogrešanega Jako išče tudi vojska

Celje, 05. 12. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Na območju Celja že vse od sobote iščejo 24-letnega Jako Muhedinoviča, ki je izginil neznano kam. V obsežni iskalni akciji, ki do zdaj še ni bila uspešna, sodelujejo gasilci, policisti, pripadniki civilne zaščite, sorodniki in prijatelji pogrešanega, pa tudi vojaki.

24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz (okolica Žalca) je izginil v noči s petka na soboto. Nazadnje so ga videli na Ljubljanski ulici v Celju.

Kot so nam pojasnili na PU Celje, iskalna akcija včeraj ni potekala, so pa pogrešanega brez premora iskali od sobote do srede. Z iskanjem bodo nadaljevali v prihodnjih dneh.

Iskanju se je sicer pridružilo več kot 100 oseb. Poleg policistov pogrešanega Jako iščejo tudi njegovi sorodniki, prijatelji in ostali občani, pa tudi gasilci, pripadniki civilne zaščite in psi z vodniki. V iskanje se je vključila tudi Slovenska vojska, in sicer 56 pripadnikov 72. brigade.

Na Policiji so še dodali, da so območje pregledali s helikopterjem, droni in čolni, a do zdaj fanta niso našli.

"Poleg akcij na terenu ves čas izvajamo vse ostale dejavnosti, ki bi pripomogle k najdbi pogrešanega Jake," so zapisali.

Jaka Muhedinovič je sicer visok okoli 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlorjave lase. Nazadnje je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč. Obute je imel sive gležnarje.

Vse, ki bi ga opazili, Policija prosi, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimno številko 080 12 00.

jaka muhedinovič pogrešani
