Obsežna iskalna akcija na Celjskem: pogrešanega Jako išče tudi vojska

24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz (okolica Žalca) je izginil v noči s petka na soboto. Nazadnje so ga videli na Ljubljanski ulici v Celju.

Kot so nam pojasnili na PU Celje, iskalna akcija včeraj ni potekala, so pa pogrešanega brez premora iskali od sobote do srede. Z iskanjem bodo nadaljevali v prihodnjih dneh.

Iskanju se je sicer pridružilo več kot 100 oseb. Poleg policistov pogrešanega Jako iščejo tudi njegovi sorodniki, prijatelji in ostali občani, pa tudi gasilci, pripadniki civilne zaščite in psi z vodniki. V iskanje se je vključila tudi Slovenska vojska, in sicer 56 pripadnikov 72. brigade.