Obsežna obnova štajerske avtoceste: promet 'po polžje'

Polovica avtoceste bo namreč zaradi obsežnejših obnovitvenih del zaprta za ves promet, zato je zlasti v prometnih konicah pričakovati zgostitve prometa in zastoje.

Kaj vse bodo obnovili?

Kot so sporočili z družbe za avtoceste Dars, dela obsegajo obnovo 3,7 kilometra avtoceste in objektov na skoraj tri desetletja starem in dotrajanem avtocestnem odseku med Framom in Slovensko Bistrico, ki v tem obdobju ni bil deležen obsežnejših obnovitvenih del.

Na območju odstavnega pasu bodo razširili vozišče, odsek vključuje tudi dva mostova, za katera je predvidena obojestranska razširitev. Zamenjali bodo tudi obstoječe varnostne ograje, v sredinski ločilni pas bodo umestili betonsko varnostno ograjo, na tistih območjih, kjer so v bližini hiše, pa bodo namestili protihrupne ograje.