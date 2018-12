Obsežna preiskovalna akcija: sum zlorabe položaja v javnem zavodu

Trem osebam so odvzeli prostost.

"Na območju policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor potekajo preiskovalna dejanja zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti," je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Policisti opravljajo kar 31 preiskovalnih dejanj.

"Preiskujejo osem kaznivih dejanj, s katerimi je zaposleni skupaj s šestimi pomočniki pri javnem zavodu na različne izvršitvene načine povzročil premoženjsko škodo, višjo od 300.000 evrov," je še sporočila Trbulinova.

Pri osemnajstih hišnih preiskavah na območju policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor, sedmih osebnih preiskavah ter šestih zasegih listin in drugih predmetov sodeluje 48 preiskovalcev. Trem osebam so odvzeli prostost.