Prenovljeni prostori enote za intenzivno nego in terapijo Pediatrične klinike

Kje se skriva razlog, da je mariborski UKC, ki je leta in leta opozarjal na prostorske težave, zdaj vendarle deležen precejšnjega državnega financiranja? Že so odprli prenovljene prostore enote za intenzivno nego in terapijo Pediatrične klinike za zdravljenje najmlajših, tudi nedonošenčkov, ob kirurški stolpnici pa se končno gradijo požarna dvigala, ki jih več desetletij stolpnica sploh ni imela. Strokovni direktor UKC pa napoveduje tudi prenovo najbolj dotrajanega dela bolnišnice - Oddelka za infekcijske bolezni.

