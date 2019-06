Odločanje o spremembah financiranja zasebnih osnovnih šol prestavljeno

Zaradi obsežnih pripomb zakonodajno-pravne službe DZ na predlog novele o financiranju zasebnih osnovnih šol, bodo v koaliciji po uvodnih predstavitvah na pristojnem odboru predlagali preložitev razprave in odločanja članov odbora, je napovedal poslanec SMC Branislav Rajić. Po prepričanju Marka Koprivca iz SD bodo na ministrstvu pripombe preučili.

Zakonodajno-pravna služba DZ ocenjuje, da je predlog novele o financiranju zasebnega šolstva na več mestih ustavno vprašljiv, na določenih pa tudi protiustaven. V Zakonodajno-pravni služba (ZPS) so prepričani, da je glavna pomanjkljivost novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja stroga usmerjenosti predlagatelja k uresničitvi zelo ozko opredeljenih ciljev. Po njihovi oceni niso sorazmerni širini in naboru predlaganih sprememb zakona.

'Nižji obseg javnih sredstev posega v pravni položaj zasebnih osnovnih šol' Predlagatelj predlaga širše in mestoma tudi nedosledne spremembe obstoječega sistema vzgoje in izobraževanja od tistih, ki jih terja odločba ustavnega sodišča, a za to ne navaja stvarno utemeljenih razlogov. Služba je v mnenju na devetih straneh podala tudi pripombe h konkretnim členom. Glede člena, ki se nanaša na financiranje zasebnih osnovnih šol je ugotovila, da se predlagani obseg javnih sredstev za financiranje v primerjavi z dosedanjim znižuje. "Nižji obseg javnih sredstev torej posega v pravni položaj zasebnih osnovnih šol," so navedli. Ker lahko zasebne šole višje breme financiranja prenesejo na starše učencev, se poslabšuje pravni položaj učencev in staršev, na kar pa ob odločbi ustavnega sodišča niso mogli računati.

V obrazložitvi poleg tega ni pojasnjeno, kaj bi bil javni interes, ki utemeljuje poslabšanje pravnega položaja zasebnih šol ter njihovih učencev in staršev. Prav tako v obrazložitvi predloga ni razlage, zakaj predlagatelj ukinja sofinanciranje tistega dela razširjenega programa, ki je enotno določen za vse osnovne šole. Razširjeni program po zakonu o osnovni šoli je namreč širši pojem, ki je sestavljen iz dejavnosti, ki so obvezne in enotno določene za vse šole in jih sofinancira država, so še opozorili v mnenju. Ureditev po oceni službe odpira tudi več vprašanj skladnosti s splošnim načelom enakosti pred zakonom. Obravnavo sprememb danes preložili Za ZPS je sporen tudi predlog, da se mora izobraževalni program zasebnih šol programsko razlikovati od programa javnih šol. To namreč onemogoča enako dostopnost storitev vsem učencem, obenem pa krni svobodo, da iz ponudbe razširjenih programov izberejo takega, ki jim najbolj ustreza. Delitev med javno veljavnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost, bi bila zato po njihovi oceni lahko sporna z vidika ustavne pravice so svobodnega izobraževanja. Prav tako pa bi bila lahko sporna z vidika ustavne prepovedi diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin, so ocenili v službi. O predlogu novele naj bi sicer danes razpravljal odbor za izobraževanje. Potem ko ga je DZ v prvem branju prepoznal kot primernega za nadaljnjo obravnavo, naj bi člani odbora danes razgrnili številna dopolnila, vendar so obravnavo sprememb preložili. Poslanska skupina SDS je namreč na predlog vložila 12 dopolnil, po katerih bi črtali spremembe, ki uvajajo razlikovanje med javno veljavnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost. Zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe, bi zagotovili 100-odstotno financiranje programa, zasebnim glasbenim in srednjim šolam pa 85-odstotno.

Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost določbe Po tej določbi zasebne šole dobijo 85 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost namenita za izvajanje programa javne šole. Zaradi neuresničene odločbe je predsedniku vlade Marjanu Šarcu sicer grozila že ustavna obtožba, ki so jo predlagali v SDS in SNS, a predlog v DZ ni dobil zadostne podpore. Vladni predlog novele se je reševanja problema lotil na način, da bi obvezni del javnega programa v zasebnih šolah država financirala 100-odstotno, medtem ko njegovega razširjenega dela sploh ne bi več financirala. Kumulativno bi se sredstva za zasebne šole celo znižala. Ravno zaradi tega noveli nasprotujejo v SDS in NSi, kjer opozarjajo, da je v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča. Medtem ko je minister za izobraževanje Jernej Pikalo prepričan, da predlog ustrezno rešuje odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014, pa popolnega soglasja o tem ni niti v koalicijskih vrstah. Zagovarjajo ga v SD in SAB, medtem ko so v LMŠ in DeSUS napovedali, da so se pripravljeni še pogovarjati. Pomisleke o ustavnosti novele imajo tudi v SMC.

