Obsežnejše reforme: ukinitev normirancev, upokojitvena starost 67 let?

Prva bo, kot kaže višja obdavčitev nepremičnin in potrošnje ter manj davka na plače, to denimo Sloveniji predlaga OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, čemur je danes prikimal tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Boštjančič bi rad čim prej razrešil anomalije, ki so se nakopičile v zadnjih 20 letih, zaradi, kot pravi, močnih lobističnih skupin. Takšna anomalija so zanj denimo samostojni podjetniki z normiranimi odhodki. Vlada se bo lotila tudi zdravstvene in pokojninske reforme, OECD Sloveniji predlaga, da zvišamo upokojitveno starost na 67 let.

Minister Boštjančič pravi, da je prioriteta te vlade dvigniti produktivnost, zato bodo odpravili anomalije. Davek na nepremičnine in davčna razbremenitev plač. Obremenitev plač je trenutno bistveno nad povprečjem OECD. Kot je dejal Boštjančič, bo ta vlada zelo verjetno šla v bistveno širšo davčno reformo, kot so mislili na začetku, pripravljena bo zato, da jo bodo pretresali znotraj koalicije nekje jeseni. Iščejo že tudi načine kako razveljaviti novelo zakona o dohodnini, ki jo je sprejela koalicija Janeza Janše.

Kot ocenjuje Boštjančič, je v njej veliko dobrih ukrepov, a ko sprejemaš tovrstno davčno reformo, kjer ljudem več daš, je tudi idealno da sprejemaš ukrepe na premoženjskih davkih, na DDV in podobnem.

Kaj lahko pričakujemo glede obdavčitev? Ekonomist Matej Lahovnik ocenjuje, da bo vlada pripravila celovito davčno reformo, ki jo bo izvedla naslednje leto. Ta gre v smeri dodatnih obdavčitev premoženja in razbremenitvi dela, kar je dobro, meni. Zavedati se morajo, da sta obdavčitev nepremičnin ali prihrankov v Sloveniji pomembna tema, saj so ljudje med gradnjo nepremičnin že plačali dajatve in prispevke: Zato mora biti vsaka sprememba izvedena premišljeno in s temeljitimi izračuni, kaj to pomeni za državljane in proračun.

Že letos naj bi bila sprejeta sprememba obdavčitve normirancev:, pravi Boštjančič "Absolutno ta vlada želi, da je redna zaposlitev primarna odločitev delavcev in delodajalcev in bomo zelo hitro določene ukrepe sprejele, določene že v letošnjem letu, da neka normiranost ne bo tako zelo zanimiva, kot je danes."

Gre za legitimno spremembo obdavčitve, a to naj bo del celovite davčne reforme, ne pa da se naredi to čez noč, saj v tem primeru obstaja bojazen, da se bo del teh zatekel v sivo ekonomijo, česar pa ne želimo, saj tako plačajo vsaj nekaj davkov in prispevkov, ocenjuje Lahovnik.

Med predlogi, ki bodo kmalu na mizi so ukrepi namenjeni draginji energentov in hrane. OECD ugotavlja, da pri nas upokojitvena starost znaša dobrih 61 let. To bi dvignili na 67 let, Boštjančič dodaja, da bo potreben razmislek, kako ljudi spodbuditi naj delajo dlje.

Boštjančič pravi, da če na eni strani uvajamo strukturne reforme na področju zdravstva, kjer si vsi želimo, da bi ljudje zdravo in čim več časa živeli, je logično, da s tem sledi tudi pokojninska reforma.