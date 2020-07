Obsodba Stephana pravnomočna, po prestani kazni ga bodo izgnali iz države

Stephanov odvetnik Gorazd Fišerse je na sodbo namreč pritožil zaradi neizločitve nekaterih dokazov in ob zatrjevanju bistvenih kršitev določb zakona, poroča Dnevnik. Zahteval je razveljavitev obsodbe ali vsaj manj zapora. Po poročanju Dnevnika pa so obtoženčevo pritožbo višji sodniki v vseh točkah zavrnili.

Na sodbo se je pritožilo tudi tožilstvo, ki pa je zahtevalo višjo kazen, in sicer devet let in pol zapora, čemur višji sodniki niso ugodili. So pa po poročanju Dnevnika v nasprotju s prvostopenjskim sodiščem tožilstvu pritrdili v oceni, da Stephan dejansko pomeni resno grožnjo za javni red in javno varnost države ter da so podani tudi razlogi za izgon po direktivi EU iz leta 2004.