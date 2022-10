Obsodbe napada na Niko Kovač, oglasili so se tudi ragbisti

Napad na Niko Kovač, v katero se je dopoldne sredi Ljubljane z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa med drugim vpil, da bo ubil njenega psa, in psoval Inštitut 8. marec, je med prvimi obsodil predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob. Dejal je, da je to dejanje nizkotno in podlo. "Ne morem si predstavljati, kako se lahko normalen odrasel moški spravlja na ta nivo nad mladimi puncami, to je popolnoma nesprejemljivo," je dejal premier.

Golob je dodal, da je bilo v preteklosti s strani nekaterih medijev in konkretnih posameznikov, ki so nosilci visokih političnih funkcij, veliko hujskanja ravno proti njej. "Na dolgi rok bomo to lahko preprečili samo tako, da bomo peljali res konstantno spoštljivost v javni komunikaciji in v javnem diskurzu in hkrati žal napovedali vojno sovražnemu govoru v medijih in na spletu," je dejal. Napovedal je, da bodo morali v naslednjih šestih mesecih temu posvetiti res visoko prioriteto.