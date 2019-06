Obsodbe nasilja in 'brutalnega napada na sodniško kolegico'

"V sodstvu smo šokirani in zgroženi nad brutalnim napadom na sodniško kolegico z Okrožnega sodisča v Mariboru. Takšna nasilna dejanja, ne glede na vzrok, ne smejo imeti mesta v nasi družbi," sta se na dogodek v skupni izjavi odzvala predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec . Upata, da bodo uspeli organi pregona čim prej raziskati "ta nezaslišani dogodek": "Ob tem pa se sprašujemo, ali ni ta nasilni izpad tudi posledica dogajanj v zadnjih letih, ko so nespoštovanje sodniške funkcije ter neupravičeni verbalni napadi na sodstvo ter sodnike postali stalnica."

Na ministrstvu za pravosodje so v odzivu ostro obsodili vsakršno nasilje. Do kakršnegakoli nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, je po navedbah ministrstva potrebna ničelna toleranca, saj je žal vse pogostejše verbalno nasilje, ki pa prehitro preraste tudi v fizično.

"Hkrati pa želimo izpostaviti pomembnost sodniške funkcije in vseh ostalih deležnikov v pravosodju, ki trdno branijo načelo pravne države. Pravosodni deležniki so vsakodnevno izpostavljeni tveganju in nevarnosti, zato se zavzemamo, da vsem zagotovimo ustrezne pogoje za opravljanje tako pomembnih funkcij," so sporočili z ministrstva. Sodnici so zaželeli "vse dobro v upanju na čimprejšnje okrevanje".