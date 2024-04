Obsodili Slovence, ki so ogoljufali BBC: zapor in visoka denarna kazen

Neznanci so britanski medij BBC ogoljufali za dobrih 336.000 evrov, kot je v sredo potrdil sodni senat, pa so bili v goljufijo vpleteni tudi štirje slovenski državljani: Uroš Skopec , Tanja Čop , Sandi Mikulin in Branko Pavlović , je v sredo potrdil sodni senat. Eriko Novak , ki je bila prav tako obtožena, pa so oprostili.

Po pisanju Dnevnika, Dela in Slovenskih novic je zaradi vpletenosti v prevaro najvišjo kazen dobil Skopec, in sicer tri leta in dva meseca zapora ter 2500 evrov denarne kazni. Enotna zaporna kazen za Čopovo znaša dve leti , dobila je tudi denarno kazen v višini 1000 evrov. Mikulin je bil obsojen na leto in dva meseca ter plačilo 2500 evrov, Pavlović pa na leto zapora in 3500 evrov denarne kazni.

Vsi štirje morajo BBC-ju solidarno plačati 236.000 evrov, določene vsote pa tudi vsak posebej, Čopova še 547 evrov, Mikulin 7900 evrov in Pavlović 14.900 evrov, navajajo časniki.

336.000 evrov, ki jih je BBC za športne pravice za svetovno prvenstvo v kriketu, ki je bilo načrtovano za poletje 2019, želel nakazati podjetju Channel 2 iz Združenih arabskih emiratov, so neznanci s prevaro preusmerili na račun, ki naj bi ga Čopova odprla v Sloveniji. Nakazane funte je ta zamenjala v evre ter jih 269.000 nakazala na račun Pavlovića, ki ga je ta odprl na pobudo Mikulina. Ta naj bi tudi v resnici upravljal račun.

S Pavlovićevega računa je bil nato denar nakazan na račun Nigerijca oziroma njegove gospodarske družbe. Organizacija prevare naj bi bila namreč prav v Nigeriji. Zasežena elektronska dokumentacija je potrdila, da se je s tujci o morebitnih transakcijah dogovarjal Skopec.

Nigerijca so prav tako prijeli, kako je s kazenskim postopkom, ki poteka v Afriki, pa ni znano. Preostalo je Čopova poskušala dvigniti, a je bila banka o sumljivih poslih že obveščena in je račun blokirala. Dobro petino vsega denarja, okoli 77 tisoč evrov, je slovenskim organom pregona uspelo še pravočasno zavarovati z blokado transakcijskega računa Čopove.