'Obsojam vsako nasilje, še zlasti nad ženskami in to v nočnem času'

Napad so obsodili tudi številni drugi politiki, med njimi tudi obrambni minister Karl Erjavec , ki pa se je v izjavi za javnost izrazil, milo rečeno, nerodno: "Obžalujem, da sploh prihaja do takšnih dogodkov. To je napad na pravno državo in tudi na neodvisno vejo sodne oblasti. Rad bi, da se razišče ta primer, da vidimo, ali je povezan z delom sodnice ali je zadaj kaj drugega. Treba je počakati, kaj bo pokazala preiskava," je začel izjavo za javnost, končal pa z besedami, zaradi katerih se je marsikdo prijel za glavo: "Obsojam pa vsako nasilje, še zlasti nad ženskami in to v nočnem času."

Dan po brutalnem napadu na okrožno sodnico Danielo Ružič prihaja vedno več odzivov in predvsem obsodb nasilja. Danes so se med drugim odzvali tudi premier Marjan Šarec, ki je napad označil za obžalovanja vreden dogodek . Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je dejala, da ta primer še posebej kaže, kako odgovorno je delo sodnikov, ki nenazadnje odločajo o usodi posameznikov in gospodarskih družb.

Spomnimo, da je bila v noči na nedeljo, okoli 1.15, napadena in hudo telesno poškodovana sodnica Daniela Ružič s Okrožnega sodišča v Mariboru. Napadalec oziroma napadalci (ni še znano, ali je šlo za enega storilca ali jih je bilo več) so sodnico pričakali pred njenim domom in jo napadli z neznanim predmetom. Policija primer preiskuje kot poskus umora, motiv za napad pa še ni znan.

To pa še zdaleč ni edini primer obračunavanja s sodno vejo oblasti v Sloveniji. V preteklosti so bili sodniki in celo njihove družine že tarče in žrtve napadov. Nekaterim so podstavljali bombe, pred druge so streljali in jim grozili s smrtjo.