V treh zaporih izdelali lesene igrače, ki jih bodo podarili malim bolnikom

"V življenju so vzponi in padci, so lepi in težki trenutki. Načrte nam prekrižajo nepredvidljive situacije. Pomembna je naša drža, ko v življenju pademo, ko se nam porušijo načrti. Vztrajamo ali obupamo. V slovenskih zaporih so ljudje, ki prestajajo kazen zapora. Prestopili so zakon. Marsikaj se je s tem v življenju porušilo. Zato je tudi zapor prostor ponovne priložnosti."

To so besede, ki opisujejo plemenit namen, prizadevanja in trud, vložen v končni izdelek – unikatne, lesene ravnotežnostne kocke "Dobra roka", ki so jih kot pripomoček pri igri, rehabilitaciji ali preprosti popestritvi vsakdanjika iz slovenskega lesa izdelale zaprte osebe v zavodih Celje, Ljubljana in Ig. Poklonile jih bodo dvema zdravstvenima ustanovama, kjer se zdravijo otroci.

Sporočilo, ki ga na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij želijo s tem posredovati v javnost, je, da slovenski zapori ne predstavljajo samo rešetk, žvenketanja ključev in rožljanja lisic, temveč so tudi prostor ponovne priložnosti, zato ta igrača simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak."Zapornikom daje možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo ter hitrejšo vključitev v družbo. Ravnotežnostne kocke so igrača ali pripomoček, ki jo držite v vaši dobri roki in jo boste podali v dobro roko otroka, izdelale pa so jo dobre roke zapornika. Vsaka roka je lahko dobra roka," pojasnjujejo.

'Dobra roka – Igri dajemo smisel'

Ravnotežnostne kocke pod sloganom "Dobra roka – Igri dajemo smisel" so nastale v okviru projekta Inovativen.si, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in ga vodi ministrstvo za javno upravo. Njegov namen je spodbujati kreativno reševanje izzivov, uporabo inovativnih metod dela, partnersko sodelovanje med javno upravo in državljani, civilno družbo … Ekipa na projektu Inovativen.si tako zbira ideje različnih državnih organov in išče rešitve na zastavljene izzive. Eden takšnih je bil tudi izziv Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

V letu 2018 so k projektu pristopili, da v okviru javnega natečaja najdejo najboljšo idejno zasnovo promocijskega izdelka s predlogom blagovne znamke za lažje vključevanje zapornikov v družbo. Z javnim natečajem so želeli izbrati izdelek, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot družbeno in delovno manj zaželenih članov skupnosti (destigmatizacija), obenem pa predstavlja tržno zanimiv produkt. Iskali so izdelek, ki bo naslavljal tako širšo družbo kot osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni, ki bi jim omogočili vključitev v proces izdelave izdelka in s tem povečali možnost razvijanja delovnih navad ter hitrejšo vključitev v družbo. Natečajna komisija je takrat izbrala najbolj inovativen, navdihujoč izdelek, ki je bil opremljen s pozitivnim sporočilom ponovne priložnosti. Izdelek Dobra roka – Igri dajemo smisel je prijavil arhitekt Peter Bulovec.

"Kocke predstavljajo novo priložnost. Z njimi lahko postavimo stolp in morda nam ne bo uspelo ob prvem poskusu. Vendar ne bomo obupali in se bomo ob vnovičnem poskusu še bolj potrudili ter se ob tem nekaj naučili iz svojih napak."