Obsojenci so lahko tudi čebelarji

Pa četudi na prvi pogled ni mogoče opaziti, da sploh gre za zapor. Že mnogokrat smo se z ekipo peljali v ženski zapor, a stavbe ob vznožju vzpetine tudi sama nisem nikdar opazila, zaznala, da je drugačna, da ne gre za običajno bivališče. Če človek ne vidi table z uradno oznako, da so tu nastanjeni moki, ki so prišli navzkriž z zakonom, bi mirno pomislil, da gre za kakšno domačijo. Glavna stavba je namreč odeta v skrbno negovano zelenje, s cvetličnim vrtom, lepo urejeno in čisto okolico, celo dva čebelnjaka sta na trati, na notranjem dvorišču pa bujen vrt z vrtninami. Prav tako tu ne boste videli nobenih rešetk ali zaklenjenih vrat, ograd, žice ... To pomeni, da tisti, ki so tukaj nastanjeni, že dobro vedo, kaj je prav in kaj narobe in to tudi spoštujejo. V kolikor pa jih premami kakšna nedovoljena stvar, jih čaka lahko pot za prave rešetke.

"Približno eno leto sem zunaj. V zaporu sem bil zaradi manjšega kaznivega dejanja, zaradi neke napake v življenju... dobil sem 4 mesece. Zapor sicer ni izkušnja, ki bi si jo človek želel v življenju, a ko enkrat pristaneš v zaporu, moraš kazen sprejet in te dneve čim bolje preživeti," mi zaupa bivši obsojenec, ki pa smo ga obiskali, ker se je v zaporu naučil dejavnosti, ki jo je močno vzljubil – čebelarstva. V odprtem oddelku ljubljanskega zapora, ki je na Igu, imajo namreč že tretje leto obsojenci možnost, da se vključijo v prostovoljno dejavnost čebelarstva. Društvo urbani čebelar prispeva strokovnjaka, ki obsojence učita čebelarjenja. "Ja, moram priznati, da je bilo na začetku pristnega tudi malo strahu, saj nisem vedel, kako se bo to obneslo, ali bomo uspeli vzpostaviti vzajemno zaupanj in začeli dobro sodelovati. Ali bo sploh interes za čebelarstvo, saj je sodelovanje prostovoljno," nam je zaupal predsednik društva Urbani čebelar Gorazd Trušnovec. Vodja te enote zapora Hermina Androjna pa nam je povedala, da je opaziti večjo skrbnost ter neko občutenje in zavedanje med obsojenci, da živimo skupaj z ostalimi živimi bitji. Prav tako, pa da so zaprti zelo veseli, ko konec leta dobijo tudi nekaj medu in cvetnega prahu, ki so ga tudi sami pomagali pridobiti.