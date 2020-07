Obsojenec, ki opravlja družbeno koristno delo: Naučil sem se strpnosti in potrpežljivosti

"Nikoli ne moreš biti vsem všeč. Ali mi to povedo v obraz? Ne. Kaj mi govorijo za hrbtom, pa je njihova stvar in ne moja." Tako pripoveduje naš sogovornik, ki ga je splet okoliščin - o podrobnostih ne želi govoriti - pripeljal do tega, da je storil kaznivo dejanje. Krivdo, šlo je za gospodarski kriminal, je na sodišču priznal, namesto zaporne kazni pa zdaj opravlja družbeno koristno delo.

V svojem okolju se dobro počuti, nesramnih opazk ali pripomb ni deležen nič bolj kot drugi v vsakdanjem življenju, pripoveduje naš sogovornik, ki je želel ostati anonimen. S sodelavci se dobro razume, nikoli ni čutil nobene napetosti, saj tudi ni prvi obsojenec, ki so ga sprejeli medse. V vzgojno varstvenem centru varovancem pomaga pri hišnih opravilih in v kuhinji, z njimi se tudi uči. "Pomagamo jim živeti čim bolj samostojno, po njihovih zmožnostih. Delo je lepo, vsak dan je drugačen," opisuje. Podrobnosti o sebi in kaznivem dejanju, ki ga je storil, ljudem ne govori, saj meni, da po tem ni nobene potrebe. Na vprašanje, ali ga je ta izkušnja česa naučila, odgovori: "Naučil sem se strpnosti in potrpežljivosti, tudi kuhanja za več ljudi hkrati. Delo z ljudmi s posebnimi potrebami te spodbudi, da se tudi sam umiriš in postaneš bolj potrpežljiv. Dejansko se moraš navaditi na bolj umirjen slog preživljanja časa." Vsi, ki ga spremljajo na poti rehabilitacije, mu pomagajo in se trudijo po najboljših močeh, pravi. Če bo lahko, bo v vzgojno varstvenem centru delal tudi po odsluženi kazni, želi si le, da v manjšem obsegu. "Na te ljudi se z lahkoto navadiš. Na njihovo neposrednost in iskrenost. Pri tem delu spoznaš, da je potrebno samo zdravje, vse ostalo se da rešiti," še pove.

icon-expand Osebe, ki so vključene v probacijo, morajo naloge in obveznosti, ki so jim naložene, izvrševati pri t. i. izvajalcih sankcij. FOTO: Uprava za probacijo

Probacija – priložnost za človeka, da se spremeni Delo v splošno korist, ki ga opravlja naš sogovornik, je ena od skupnostnih sankcij oz. alternativnih oblik prestajanja zaporne kazni, nad katero bdi Uprava za probacijo. "Ko greš v zapor, ljudje opazijo, da te ni. Če si vključen v skupnostne sankcije, pa si doma, ljudje te videvajo, s teboj komunicirajo, zato je stigma veliko manjša," pojasnjuje direktorica Danijela Mrhar Prelić, ki meni, da bi zapor moral biti 'ultima ratio' (zadnja možnost). Osebe dejanja, ki so jih storile, po njenih besedah utemeljujejo ali upravičujejo na različne načine. "Če govorimo o kaznivih dejanjih, je vse odvisno od tega, ali dejanje priznajo ali ne. Pri teh, ki ga priznajo in do njega razvijejo kritičen odnos, lahko skozi proces dela opaziš obžalovanje. Potem imaš skupino oseb, ki dejanje priznajo, a ga minimalizirajo, v smislu pa saj ni bilo tako hudo. Imaš kategorijo oseb, ki kaznivo dejanje normalizirajo, češ da je tako edino pravilno, pa tudi osebe, ki dejanje absolutno zanikajo in so vsi drugi krivi, da so ga naredili. V katero smer oseba razvije ta odnos, pa je odvisno od njene osebnostne strukture." Nesporno je, doda, da bo vedno del populacije, ki nikoli ne bo spremenil svojega vedenja, je pa tudi del populacije, ki lahko skozi način prestajanja zaporne kazni svoje vedenje spremeni - bodisi skozi probacijo ali med prestajanjem kazni zapora. Probacija je torej izjemnega pomena za osebo, ki je vanjo vključena - od začetka, ko svetovalec zanjo izdela osebni načrt, skozi pogovore in osebne stike, ki jih imata, pa vse do nadzora njenega izpolnjevanja obveznosti in dolžnosti.

icon-expand Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave za probacijo, meni, da bi zapor moral biti 'ultima ratio'.

850 izvajalcev sankcij, ki ne opravljajo profitne dejavnosti Osebe, ki so vključene v probacijo, morajo naloge in obveznosti, ki so jim naložene, izvrševati pri t. i. izvajalcih sankcij. Za izvrševanje dela v splošno korist ima Uprava za probacijo trenutno sklenjenih dobrih 850 sporazumov z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter drugimi organizacijami, ki ne opravljajo profitnih dejavnosti, če pa jih že, so te v javnem interesu (npr. komunala). Razmerje je takšno, da dve uri dela nadomestita en dan zapora, v prekrškovnih zadevah pa je ura vredna 10 evrov, tako da se globo v višini najmanj 300 evrov da oddelati s 30 urami. Vsem, ki se jim to zdi veliko, Mrhar Prelićeva odgovarja: "Praviloma je to oseba, ki nima prihodka, torej tega denarja nimamo kje vzeti. Globa pa je globa. Kaj je potem bolje - da država tega denarja sploh ne dobi ali da ima vsaj lokalna skupnost nekaj od tega?"