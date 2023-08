Obsojenec se je zabarikadiral v celico ter zažgal papir in vzmetnico

Konec julija je v večernih urah zagorelo v eni izmed zaporniških sob, a na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan. Takoj so posredovali zaposleni in začeli gasiti že pred prihodom gasilcev. Po zbranih informacijah Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je eden izmed obsojencev sam zanetil požar, in sicer tako, da je v sobi zažgal papirje in vzmetnico ter se zabarikadiral vanjo.

Pravosodni policisti so najprej poskrbeli za njegovo evakuacijo, mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo na nadaljnjo obravnavo. Pravosodni policisti so evakuirali še obsojence iz ostalih bližnjih sob in pogasili požar.

Štirje policisti, ki so posredovali v dogodku, so zaradi vdihovanja gostega dima in slabega počutja sicer ostali na opazovanju v zdravstveni ustanovi. Iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so sporočili, da dogodek obžalujejo in kot najpomembneje izpostavljajo, da so bili tako obsojenec kot vsi pravosodni policisti do sedaj že odpuščeni iz bolnišnice in niso utrpeli hujših posledic. Kot so dodali, je bila hitra odzivnost pravosodnih policistov ključna za razplet dogodka, ki se je odvil brez večjih posledic za vse udeležene.