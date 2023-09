Obsojenec: Vsi želimo, da bi jutri imeli dve hiši, dva avtomobila ...

"Kazniva dejanja sem izvrševal pred letom 2013. Zatem sem pobegnil v Bosno in Hercegovino, ker imajo v Veliki Kladuši moji starši, ki so se tam rodili, hišo. Tja sem odpotoval z družino, ženo in tremi otroki," opisuje. Do leta 2018 je bil na begu, potem pa je leta 2018 prišel v Slovenijo in priznal krivdo. "Dogovoril sem se za družbenokoristna dela in jih začel tudi že opravljati, a nato se je na to tožilka pritožila in kazni so spremenili v zaporno kazen," opisuje. Zato je spet zbežal. Še za nekaj let. Ujeli so ga junija v Zagrebu in ga odvedli v zagrebški pripor, kjer je preživel 15 dni. A tudi teh 15 dni mu je bilo težko vzdržati, saj so tam neprimerljivo slabše razmere kot v naših zaporih. "V sobi štiri krat štiri nas je bilo sedem. V kotu te sobe so bila nihajna vratca, ki niso segala do stropa in za temi vrati je bilo stranišče. A ni bila to WC školjka, temveč tista na tleh (počepni WC, op. a.). In ko je nekdo iz naše sobe uporabil WC, so se vonjave širile po vsej sobi," se spominja.