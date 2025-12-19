Obsojeni pedofil mesec po prestani kazni ponuja inštrukcije za šolarje

Dober mesec dni mineva od prestane dvoletne zaporne kazni Ireneja Bizjaka, ki se je na TikToku predstavljal kot vegan in tam nagovarjal mladoletna dekleta z opolzkimi vabili. Zapor si je prislužil zaradi šestih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva oziroma nadlegovanja otrok, najmlajša med njimi je imela 10 let, prek spleta. Kot so danes razkrile Slovenske novice, pa se zdaj javno s fotografijo na spletni strani superprof.si oglašuje kot inštruktor matematike za osnovnošolce in srednješolce. Ko smo ga poklicali, je pojasnil: "Ne, to ni res, to je šlo že na sodišče, to si je izmislila novinarka."

Njegov profil s fotografijo je sicer na portalu še vedno viden, ni pa omogočena komunikacija. K temu je dodal, da je bil tudi v zaporu – spomnimo, da je pred tem iz pripora zbežal, vendar so ga naslednji dan našli – po krivem: "Sploh ne bi smel biti v zaporu, ker se z nobeno nisem dobil, so me po krivem obsodili na dve leti."

Mama enega od mladoletnih deklet, ki ga je opazila na TikToku in nato spremljala, je drugačnega mnenja. S spletno stranjo super.prof smo zaman poskušali vzpostaviti stik, na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da niso prejeli nobene prijave o morebitnem kaznivem dejanju neprimernega oglaševanja.