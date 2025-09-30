Svetli način
Obsojeni župan ne da stolčka: dogajanje preverja tudi KPK

Gornji Petrovci, 30. 09. 2025 15.06 | Posodobljeno pred 57 minutami

STA , D.L.
Komisija za preprečevanje korupcije vodi postopek predhodnega preizkusa glede domnevnih nepravilnosti v zvezi z neprenehanjem mandata župana Občine Gornji Petrovci Franca Šlihthuberja, kot določa zakon o lokalni samoupravi. Kot so dodali, postopek še ne teče zoper konkretno osebo, komisija pa preverja dejstva in okoliščine.

Franc Šlihthuber
Franc Šlihthuber FOTO: NSi

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA pojasnili, da preverjajo morebitne sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna. Ker je postopek še v teku, več informacij ne morejo posredovati, so še dodali.

Župan Franc Šlihthuber je bil pravnomočno obsojen na 14-mesečno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja dajanja prednosti upnikom, vendar občinski svet kljub zakonskim določbam o prenehanju mandata pri obsodbi na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, do zdaj ni sprejel ugotovitvenega sklepa o prenehanju njegove funkcije. Poskus treh svetnikov, da bi občinski svet obravnaval prenehanje mandata, je bil na eni od zadnjih sej zavrnjen.

STA je v zadnjih tednih večkrat naslovila vprašanja glede sklica seje, na kateri bi obravnavali prenehanje mandata župana, na vse svetnike, podžupana in občino, a sta se odzvala le dva svetnika. Navedla sta, da naj se STA s poizvedbami obrne na druge svetnike, ne na njiju.

Župan bo moral 14-mesečno zaporno kazen, ki mu jo je decembra lani izreklo soboško okrožno sodišče, po odločitvi sodišča prestati v zaporu. Njegov predlog, da bi kazen odslužil v obliki dela v splošno korist ali v režimu vikend zapora, je bil zavrnjen, sodbo pa je potrdilo tudi mariborsko višje sodišče. Župan je sicer vložil tudi zahtevo za revizijo na vrhovnem sodišču.

Nekdanji direktor občinskega podjetja Pindža Štefan Kuhar, ki je bil obsojen skupaj s Šlihthuberjem, bo kazen prestal z delom v splošno korist. Oba pa morata Eko skladu plačati več kot 400.000 evrov odškodnine z obrestmi.

Na vprašanja se Šlihthuber v zadnjih tednih ne odziva, avgusta pa je ob občinskem prazniku obsodilno sodbo označil za zaroto in konstrukt. Medtem je svetnik Boštjan Šušlec edini odgovoril na vprašanja in zaradi dogajanja v občini napisal, da razmišlja o svojem morebitnem odstopu. Dodal je še, da župan kljub obsodbi še naprej opravlja funkcijo in uporablja občinske resurse.

Franc Šlihthuber Gornji Petrovci KPK župan obsojen neprenehanje mandata
