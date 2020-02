'Sporna uredba odpira vrata izvajanju dobičkonosne dejavnosti na račun zdravja ljudi'

Minister Simon Zajc je danes sprejel predstavnike Šaleškega eko gibanja, ki so mu predali zbrane podpise za zadržanje Uredbe o sosežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Zajc pravi, da pravne podlage za zadržanje nimajo, da pa bi lahko predloge upoštevali ob morebitni novi uredbi.

Pričakujejo, da bo minister zadevo prioritetno obravnaval ter da bo predlagal zadržanje izvajanja uredbe in prekinitev postopkov izdaje okoljskih dovoljenj na podlagi te uredbe. Želijo tudi, da se loti priprave nove uredbe, ki bo naravnana bolj za zaščito okolja in zdravja ljudi in pri pripravi katere bi morala sodelovati tudi zdravniška stroka.

Šaleško EKO gibanje zahteva, da Vlada RS prioritetno obravnava in nemudoma zadrži izvajanje Uredbe in izdajo vseh soglasij oziroma dovoljenj na podlagi te uredbe ter da pripravi novo uredbo o (so)sežigalnicah odpadkov, pri čemer naj vključi tudi medicinsko stroko, ki je bila doslej izključena, so sporočili.

Kot so pojasnili, ''Uredbani v skladu z Ustavo RS,Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o varstvu pred diskriminacijo in Kazenskim zakonikom, saj za naprave za sosežig dopušča mnogo višje izpuste nevarnih in strupenih snovi kot za sežigalnice.''

''Šaleška dolina je po dolgih letih izkoriščanjadegradirana inprebivalcismo že plačali dovolj veliko ceno. Ponovnega dodatnega onesnaževanja ne bomo dovolili. Sosežig odpadkov bi namreč imel številne negativne vplive na okolje in prostor, gospodarski in družbeni razvoj, predvsem pa na zdravje prebivalcev. Zakonsko dovoljenemejne vrednosti izpustov strupenih in nevarnih snovne zagotavljajo zdravega okolja. Meje emisij, ki so določene z omenjeno Uredbo, so za zdravje izjemno škodljive, kar potrjujejo javno dostopne izjave številnih strokovnjakov s področja toksikologije in medicine'', poudarjajo.

Kot so zapisali, bo sosežig odpadkov še poslabšal kakovost življenja in dela v Šaleški dolini. Izpostavili so, da bo Šaleško dolino obremenjevalo dodatnih več tisoč tovornjakov z odpadki (160.000 ton letno). Ti bodo povzročali hrup, izpušne pline in smrad. Pepel in ostali strupeni odpadki kurjenja bodo odloženi na območju jezer, kjer poteka rekreativna in turistična dejavnost. Pri sežiganju se v ozračje sproščajo trdi delci PM10 in PM2,5, ultrafini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, klorovodikova in fluorovodikova kislina, dioksidi itd... Med drugim svarijo, da predpisane omejitve onesnaževanja okolja ne zagotavljajo varnosti za zdravje ljudi. V okolici sežigalnic so namreč pogostejša rakava obolenja, reproduktivne težave. Še posebej so ogroženi otroci, bolni, ostareli in nosečnice.

Naštevajo še več negativnih posledic sporne uredbe, kot denimo, da so odpadki izjemno privlačna in donosna dejavnost, zato obstaja veliko tveganje za koruptivne prakse in sistemsko korupcijo, ki jo predstavljajo naprimer odškodninski sporazumi. Zaradi dodatno onesnaženega okolja pa se bodo po njihovem mladi še bolj izseljevali iz Šaleške doline.