Sloveniji pomaga več kot deset držav: helikopterji, pomožni mostovi, bagri

Gradijo montažne mostove, utrjujejo brežine, čistijo naplavljen material, dostavljajo nujno opremo, sortirajo dostavljeno pomoč. Vse to počne več kot 160 ljudi z različnih koncev Evrope, ki so Sloveniji skupaj z opremo priskočili na pomoč preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. S predstavniki tujih oboroženih sil se je sestala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Kot je danes sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, pomoč v obliki težke mehanizacije prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in dvostransko zagotavljajo mednarodne enote iz osmih držav s skupno 30 bagri. To so Avstrija, Italija, BiH, Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovaška in Ukrajina. Večino težke mehanizacije trenutno uporabljajo na območju Zgornje Savinjske doline. Pomoč v obliki mostov je zagotovilo pet držav s skupno 11 mostovi, in sicer Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija. Helikopterje sta prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite zagotovili Avstrija in Nemčija, prek mehanizma zveze Nato pa Španija.

Sloveniji pomaga več kot deset držav Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes na letališču Slovenj Gradec sestala s predstavniki tujih oboroženih sil, ki pomagajo pri odpravi posledic ujme v Sloveniji. Zahvalila se jim je za neprecenljivo pomoč in poudarila, da ne bo pozabljena. "Danes sem si ogledala bazo, kjer so zadnje dni vzletali helikopterji v pomoč regiji. Tu imamo delegacije, obrambne enote iz vrste držav," je dejala ministrica ob obisku letališča. Ob tem je poudarila, da vlada pripravlja nov interventni zakon, za katerega so pomembne tudi informacije s terena. Pojasnila je, da Sloveniji pomaga več kot deset držav, in sicer tako s helikopterji in pomožnimi mostovi kot s težko mehanizacijo za prečiščevanje rek, kar je te dni po njenih besedah ključno. Dodala je, da so danes en pomožni most končali v Prevaljah, gradijo pa tudi druge mostove.

Fajonova se je v imenu Slovenije, slovenske vlade in naroda zahvalila za pomoč. "Solidarnost, ki jo Slovenija doživlja v zadnjih dneh, je neprecenljiva in ne bo pozabljena," je izjavila. Spomnila je, da je danes v Sloveniji dan solidarnosti. "Dan solidarnosti res pove, da solidarnost ne pozna meja, solidarnost pozna srce, in to smo danes in vse te dni v Sloveniji tudi čutili," je dejala. 160 ljudi z različnih koncev Evrope Ob dnevu solidarnosti se je na prizadeta območja odpravilo pomagat na stotine prostovoljcev z vseh koncev države. Pristojni so znova spomnili na pomoč iz tujine, ki je v Slovenijo prišla takoj po največji naravni nesreči v zgodovini. Pri predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji so zapisali, da je preko mehanizma EU na področju civilne zaščite na pomoč priskočilo 160 srčnih ljudi z različnih koncev Evrope, ki gradijo montažne mostove, utrjujejo brežine, čistijo naplavljen material, dostavljajo nujno opremo in sortirajo dostavljeno pomoč.

Prav danes bo zaživel tudi promet na kar dveh nadomestnih montažnih mostovih, v Mežici in na Prevaljah. Oba mostova bosta v znatno pomoč tako prevozu lokalcev kot tudi za dostop k industrijskim conam in podjetjem. Obrambni minister Marjan Šarec se je zahvalil nemški ekipi in dejal, da so se izjemno trudili in lepo sodelovali z drugimi. Vojski in civilni zaščiti so na pomoč priskočili tudi makedonski inženirji.