Obstajajo posamezniki, ki imunosti tudi po dveh cepljenjih proti ošpicam ne razvijejo

Najprej poglejmo, kako poteka cepljenje proti ošpicam. Za ustrezno zaščito sta potrebna dva odmerka cepiva. V Sloveniji uporabljamo kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR), ki vsebuje živ oslabljen sev virusa ošpic, mumpsa in rdečk. Pripravljeno je na celični kulturi piščančjih zarodkov. Cepivo ne vsebuje tiomersala ali drugih konzervansov, navajajo na NIJZ.

Tisti, ki dvomijo v svojo precepljenost oziroma nimajo podatka o cepljenju, lahko s preprostim samoplačniškim testom preverijo, koliko imajo v telesu protiteles. Rezultati testiranja so običajno znani v razponu od nekaj dni do dveh tednov, nas pa je zanimalo, kaj v primeru, ko je količina protiteles na testiranju nižja od priporočene. Je to čas za preplah, morda tretji odmerek cepljenja?

Pri okrog 2 do 5 odstotkih po cepljenju ne pride do serokonverzije – protitelesa se ne razvijejo.

Cepljenje poteka z 0,5 ml raztopljenega cepiva, ki se injicira podkožno v zgornji del nadlahti. Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci od dopolnjenih 12 mesecev starosti do dopolnjenih 18 mesecev starosti, ponovno so cepljeni ob vstopu v osnovno šolo. Otroke in odrasle, ki še niso bili cepljeni proti ošpicam, pa cepijo z dvema odmerkoma cepiva v presledku enega meseca.

Kot navajajo na NIJZ, serološke in epidemiološke raziskave kažejo, da je s cepljenjem pridobljena imunost dolgotrajna in pri večini cepljenih oseb doživljenjska.

95 do 98 odstotkov otrok, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva OMR, razvije protitelesa. Pri okrog 2-5 odstotkih po cepljenju ne pride do serokonverzije – protitelesa se ne razvijejo. Večina oseb, pri katerih ne pride do serokonverzije po prvem odmerku, razvije protitelesa po drugem odmerku.

Rojeni pred letom 1960 niso bili cepljeni

V Sloveniji je bilo cepljenje proti ošpicam v letu 1968 priporočeno za otroke od dopolnjenih 8 mesecev do 8 let starosti (torej priporočeno za rojene od leta 1960 dalje, ki še niso preboleli ošpic). V letu 1969 je cepljenje postalo obvezno za otroke od 8 mesecev do dveh let starosti, ki še niso bili cepljeni in otroke pred sprejemom v vrtec, šolo, če še niso preboleli ošpic. V letu 1974 je bila v programu cepljenja prvič navedena obvezna revakcinacija proti ošpicam za otroke v 4. ali 5. letu starosti, ki so že bili enkrat cepljeni. Tako so osebe rojene med leti 1960 in 1968 lahko prejele en odmerek cepiva, rojeni leta 1969 in kasneje pa praviloma dva odmerka cepiva proti ošpicam. Cepljenje z drugim odmerkom (revakcinacija) za otroke v prvem razredu (za 7 let stare otroke, rojene leta 1971) je bilo v programu ponovno navedeno leta 1978.

Od leta 1990 dalje otroke cepijo z dvema odmerkoma kombiniranega cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci v starosti 12 do 18 mesecev, ponovno so cepljeni ob vstopu v osnovno šolo.