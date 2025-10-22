Svetli način
Slovenija

Kamioni spet na poti v Luko Koper, težava v omrežju odpravljena

Koper, 22. 10. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S. , STA
Komentarji
63

Zaradi težav na telekomunikacijskem omrežju ni deloval interni sistem informacijsko-komunikacijske tehnologije Fursa, zaradi česar so zaustavili dovoz in odpremo tovora iz Luke Koper. Kot so sporočili s Fursa, sistem znova deluje. Zastoji so nastali tudi na hitri cesti ter ostalih cestah med Dekani in Koprom.

"S strani FURS-a (carina) smo bili obveščeni, da njihov interni IKT sistem ne deluje, kar onemogoča dovoz in odpremo tovora iz pristanišča. Zaradi tega smo primorani v celoti ustaviti promet tovornjakov v pristanišče," so sporočili iz Luke Koper.

"Napaka je že odpravljena in sistem od 9.00 ponovno nemoteno deluje," so sporočili s Fursa. Kot so pojasnili, izvorna težava ni bila na Fursovem sistemu, pač pa na telekomunikacijskem omrežju, ki ga Furs uporablja. Posledično zato ni deloval niti Fursov informacijski sistem.

"V Luki Koper smo pričeli s postopnim sproščanjem kamionskega prometa. Do normalizacije razmer lahko preteče še nekaj časa," so nato pojasnili iz Luke Koper.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zastoji nastali tudi na hitri cesti ter ostalih cestah med Dekani in Koprom. Na ankaranski vpadnici je kolona vozil dolga 2,5 kilometra.

Luka Koper
Luka Koper FOTO: Bobo
koper promet luka koper sistem zastoj furs
KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
22. 10. 2025 10.02
Golobarji so uničili zdravstvo,policijo,šolstvo sedaj se telekomunikacije.Da o njihovih lažeh in krajah ne govorimo.Picistili so jansiste,,sami oa nimajo kadra. In nastavljajo razbe tete od Tine.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
22. 10. 2025 10.01
Problemi na Fursu, a bavčar je že plačal, pa jure- a pri njih tud sistem ne dela, pri navadnih pa vedno dela!
ODGOVORI
0 0
96bimBo
22. 10. 2025 09.49
+1
Banke imajo podvojeno povezavo do strežnikov, če se nahajajo na drugi lokaciji.
ODGOVORI
1 0
Janez23
22. 10. 2025 09.48
+3
Lahko bi se vlada opravičila in tudi v albanščini napisala, da za okvaro v sistemu ni kriva skrajno leva in skrajno nesposobna Golobova vlada, ampak KOZMIČNI DEŽ.
ODGOVORI
5 2
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.56
:-)))))))
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
22. 10. 2025 09.46
+4
vam je ze rekel iz koalicijek: koznicni dez
ODGOVORI
5 1
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.58
-1
Hecno... ves čas pljuvaš po SLO, praviš, da živiš v CH, pa vse dneve visiš na SLO portalih.
ODGOVORI
0 1
REMIGRACIJA ZDAJ
22. 10. 2025 09.44
+10
Kučan, Golob, Bratuškova, Fajon in ostali pokvarjenci ki sestavljajo golobovo vlado so komunistični jezdeci pogube. Danes zjutraj je bilo za pot od Vrhnike do Ljubljane potrebno 45 minut. To je že zdavnaj preseglo meje normalnega. SPOKAJTE!
ODGOVORI
10 0
jung
22. 10. 2025 09.43
+3
Če bi Sloveniji spremenili ime, bi bilo najbolj realno moško ime....Tone
ODGOVORI
4 1
Protoc
22. 10. 2025 09.40
+6
Finančna mora delati..to je edini dohodek Slovenije..saj proizvodnje nima s katero bi sluzila..vse so prodali..zdaj pa na narodu z DAVKI
ODGOVORI
6 0
Julijann
22. 10. 2025 09.37
+3
Ha, včeraj 9b 13 : 30 pri nas brez intetneta. Potem je pa zanimivo, ko kličeš Telekom in pravi, poglejte, če je pri vas vse v redu. Dragi operater, pri nas je vedno vse v redu, le linija vam crkuje. No, po kaki uri so le ugotovili kaj in kako in sporočili, da je prišlo do večje sistemske napake. Pa še sedaj ni odpravljena.
ODGOVORI
4 1
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.39
-1
Po SLO se zadnje čase nenehno dogajajo sabotaže. Morda ni kriv Telekom.
ODGOVORI
2 3
Julijann
22. 10. 2025 09.44
+2
Lej ne vem. Mi imamo probleme že leta. V podeželje Telekom ne vlaga. Četudi grem k drugemu, povezava gre preko Telekoma. Za optiko pa pridemo na vrsto kje čez 50 let. Problem je v tem, ker jim mora kazati kje jim sistem ne deluje, potem se pa še norca delajo.
ODGOVORI
2 0
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.55
Skensli tole vse skupaj, pa nabavi Muskov Starlink. Je sicer kakšen € dražje, dela pa kot je treba.
ODGOVORI
0 0
brabusednet
22. 10. 2025 09.32
+14
Po golobarsko je kriv kozmični dež hhhhhaaaaaa.
ODGOVORI
15 1
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.35
-2
Najbrž bo krivda v kakšnem baterijskem kotnem brusilniku ali kleščah za rezanje zeleza.
ODGOVORI
1 3
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.30
-4
Spet prerezani kabli... Počasi bo treba tole povezati s politično usmeritvijo SLO.
ODGOVORI
3 7
Naiskreni
22. 10. 2025 09.46
+1
ah ne, to.plešemo, da se vse trese pa je zato štekar padel s stene.. 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 09.30
+19
na prihajajočih volitvah je treba komunistično gnilobo izvreči iz parlamenta.
ODGOVORI
21 2
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 09.32
+16
zelo preprosto: če si normalen je treba voliti desno. Če podpiraš razkroj in propad, potem levo
ODGOVORI
18 2
Vse stransko
22. 10. 2025 09.42
-5
A ni telecum sdsov???
ODGOVORI
0 5
Naiskreni
22. 10. 2025 09.48
-2
a se niso znebili janšistov? ..vse majo oni v rokah. kar crkne, crkne zaradi zasloblode. tak je..
ODGOVORI
0 2
4BIDEN
22. 10. 2025 09.28
-2
Naš vodja bo odpravil vse napake v 20ih minutah, pa še na dopust bomo šli
ODGOVORI
3 5
yolli
22. 10. 2025 09.23
+10
Noben sistem v državi več ne deluje normalno !! In temu nekateri ploskajo.....
ODGOVORI
14 4
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 09.29
+8
ne pusti se zavesti. Temu ploskajo edino še patetični internetni plačanci, ki jih Golobja vlada plačuje da jo hvalijo.
ODGOVORI
11 3
Aijn Prenn
22. 10. 2025 09.33
-5
Meni npr. Golobja vlada precej intenzivno jemlje, nič kaj posebnega pa mi ne daje, pa vseeno nimam nič proti njej. Razlog: prva vlada po osamosvojitvi, ki je začela drezati v razne monopole in vrtičke, ki so bili prej nedotakljivi.
ODGOVORI
3 8
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 09.39
+5
^^eden se je že oglasil.
ODGOVORI
5 0
Protoc
22. 10. 2025 09.46
Kaj pa ti govoris o vladi..od prve do zdaj, so samo kradli in prodajali proizvodnje..če no šlo z prodajo pa, nakradli v stečaj uredili in zaprli..leta 91 smo imeli več kot 100 proizvatov ki jih je Slovenija izdelovala za Svet..kje so te proizvodnje..KO TAKO HVALITE VSE TE VLADE?? TITO je gradil po 2sv vojni..od kanalizacije,vodovod, do ceste, do ukc..vecinoma kar danes stoji..nasi ne znajo obnovit oz je pretesko ali predrago..premalo davkov so vzeli pa nimajo..imajo pa za vlado in njihove place
ODGOVORI
0 0
Naiskreni
22. 10. 2025 09.50
Golob ti svetuje; še malo počakaj.. prideš na vrsto. 🤣🤣
ODGOVORI
0 0
RB26DETT
22. 10. 2025 09.22
+19
A pri Alžirskem doktorju so pa komentarji izklopljeni ? Pri 3 ostalih napadih na punce s strani doktorjev v tistem koncu se ne poroča ?
ODGOVORI
20 1
Ricola Swiss
22. 10. 2025 09.19
+3
Mi iz Dobruške vasi in Šentjerneja gremo v Afriko gledati krokodile!
ODGOVORI
6 3
Ricola Swiss
22. 10. 2025 09.23
+1
Z nami v Afriko gre tudi kuštravi in lipicanka!
ODGOVORI
5 4
totnhem
22. 10. 2025 09.17
+1
ŠTIRI milijarde ža v država v zgubi ,saj ni več za delavca plače.
ODGOVORI
3 2
peT99
22. 10. 2025 09.17
+8
"tehnične težave" se pogosto uporablja kot izgovor, da ste bili pač pohekani.... simpl.
ODGOVORI
8 0
peT99
22. 10. 2025 09.18
+5
to samo po sebi niti ni problematično za državljene, je pa posredno velik problem ker gredo tudi naši podatki v napačne roke... zaporne kazni pa v državi s srednjeveško miselnostjo za take neumnosti še nismo uvedli...
ODGOVORI
5 0
Influencer
22. 10. 2025 09.03
+13
moj predlog je da ukinemo FURS in davke , itak se jih bogati izogibajo dejmo se jih losat še mi revni
ODGOVORI
17 4
REMIGRACIJA ZDAJ
22. 10. 2025 09.03
+12
za pot od Vrhnike do Ljubljane danes zjutraj 45 minut. Dol s pokvarjenimi komunisti ki uničujejo Slovenijo!
ODGOVORI
20 8
progresivnidaveknastanovanja
22. 10. 2025 09.17
-1
na cestah kradejo vsi. Ne samo na cestah, povsod kradejo vsi. Potrebovali bi izpred let TROJKO ki je hotela spraviti našo državo v red pa so se jo vsi izogibali saj so lepo lahko kradli še naprej. V grčiji kjer so jo imeli strojevodje ne dobivajo več dodatka na to ker je pripravljen voziti lokomotivo. : ) Si lahko misliš komu vse bi pri nas ukinili dodatke, na deset tisoče jih je.
ODGOVORI
3 4
lakala28
22. 10. 2025 09.23
+2
So že šli dol 2022, le še na smetišče zgodovine jih dokončno pospremimo, pa bo.
ODGOVORI
3 1
Naiskreni
22. 10. 2025 09.29
z zdajšnjo kot repete.
ODGOVORI
0 0
