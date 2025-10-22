Kamioni spet na poti v Luko Koper, težava v omrežju odpravljena

"S strani FURS-a (carina) smo bili obveščeni, da njihov interni IKT sistem ne deluje, kar onemogoča dovoz in odpremo tovora iz pristanišča. Zaradi tega smo primorani v celoti ustaviti promet tovornjakov v pristanišče," so sporočili iz Luke Koper.

"Napaka je že odpravljena in sistem od 9.00 ponovno nemoteno deluje," so sporočili s Fursa. Kot so pojasnili, izvorna težava ni bila na Fursovem sistemu, pač pa na telekomunikacijskem omrežju, ki ga Furs uporablja. Posledično zato ni deloval niti Fursov informacijski sistem.

"V Luki Koper smo pričeli s postopnim sproščanjem kamionskega prometa. Do normalizacije razmer lahko preteče še nekaj časa," so nato pojasnili iz Luke Koper.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zastoji nastali tudi na hitri cesti ter ostalih cestah med Dekani in Koprom. Na ankaranski vpadnici je kolona vozil dolga 2,5 kilometra.