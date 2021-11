'Obstanek ministra Dikaučiča je predvsem in v prvi vrsti poraz za našo državo'

V času, ko se javno mnenje in politika polarizirata, na levo in na desno, s tako rekoč neobstoječo zmožnostjo sodelovanja, pa v sredini prostor iščejo novi politični projekti. Povežimo Slovenijo, s politično že znanimi imeni kot so Zdravko Počivalšek , Alojz Kovšca in Franc Kangler , pa Andrej Čuš in Marjan Podobnik . Ta po raziskavi agencije Parsifal kotira na lestvici politične izvoljivosti, ki vodi v parlamentarne klopi.

Da bo vlada zdržala do konca mandata, je prepričan tudi SMC-jev Gregor Perič . Do volitev bi si sicer želel, da bi opozicija "premogla vsaj nekaj konstruktivnosti ter da ne bi spotikala vsaj tistih projektov, ki so že v teku". Kar se tiče interpelacij, pa pravi, da jih vlagajo na vsaka dva meseca, ter da je to vse, kar znajo: "To je vse kar poleg konstruktivnih nezaupnic in vseh ostalih razdiralnih stvari znate in ponujate."

Že v ponedeljek pa smo v parlamentu lahko videli, kaj pomeni, če minister izgubi podporo koalicijske NSi: zgolj s kratko, petminutno razpravo, brez glasovanja in rušenja ministra . "Ne vem, zakaj je to presenečenje. Te stvari smo napovedali. Vsaj sam sem jih," je dejal prvi mož Nove Slovenije Matej Tonin . Za naslednji dve interpelaciji zoper notranjega ministra Aleša Hojsa in okoljskega Andreja Vizjaka , pa v NSi napovedujejo, da bodo po premisleku in premlevanju, sprejela odločitev, kako glasovati.

"Govorimo o tem, da imamo ministra za pravosodje, ki je v izvršni veji oblasti, ki je v sodni preiskavi pred sodiščem zaradi suma utaje davkov. Ne najdem več besed. Kam peljemo to politiko in kaj sploh še je standard za odstop?" se sprašuje sogovornica. Včasih so bili standardi povsem drugačni, še dodaja.

Perič ji medtem odgovarja, da se je v njihovi vladi pokazalo, da so znali v LMŠ rušiti predvsem svoje ministre. "Ena interpelacija na dva meseca v tej vladi ni nobeno presenečenje. Nobena od teh ni bila uspešna. Vse argumentacije, ki jih poslušamo, pa so bile pojasnjene," dodaja. Da niso bili uspešni pri nobeni interpelaciji do zdaj, prav tako pa jim tudi ni uspelo preprečiti sprejetje proračuna ter preprečiti izvolitev novega ustavnega sodnika, našteva.

"Vse kar nam ponujate, je neka destrukcija, nesodelovanje, razbijaštvo in spotikanje. Ne ponujate pa nobenih kreativnih rešitev ali konstruktivnih predlogov," še dodaja Perič, ki meni, da ta trda blokovska delitev na levo in desno sredino ne bo prinesla nobenih rezultatov. "To kar ponujate v koaliciji KUL – neko izključevanje, neko nezmožnost sodelovanja in težave, ki jih imate znotraj sebe – to ni tisto, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje. Potrebujemo namreč zelo konkretne rešitve."

Spoštovanje osnov pravne države

Korčetova medtem odločno, da se gre za to, da je treba spoštovati osnovne standarde pravne države: "Spoštovanje ustave in tega, da morajo biti postavljeni neki kriteriji. Ter politična odgovornost predvsem do države ter do prebivalk in prebivalcev."

Ob tem izpostavlja, da zaupanje v politiko in vlado močno pada. Ob tem še, da je neenotnost idej v politiki dobro – "da soočamo ideje, da nismo enotni, da vsebinsko soočamo, kako pripraviti boljše zakonodajne predloge". "Če pa od LMŠ pričakujete enotnost oz. podporo pri ravnanjih, kot je na primer nespoštovanje ustave, da podpirate ministra za pravosodje, ki je v sodni preiskavi pred sodiščem … Kam smo zašli in kam gremo?" se sprašuje.

Poudarja, da morajo postavljati meje politične odgovornosti. S tem namreč dajejo ljudem zgled, da tudi oni spoštujejo ukrepe. Po njenem mnenju je vlada na tem mestu pri epidemiji popolnoma zavozila.

Medtem pa ji Perič očita, da je LMŠ ob začetku epidemije odstopila ter da tako ni prevzela odgovornosti. Očita ji tudi zavračanje dialoga znotraj politike. A Korčetova: "Dialog je seveda osnova politike. Z njim pridemo do boljših vsebinskih rešitev. Ne poznam države na svetu, ki bi v času epidemije uvarjala s tem, kako zrušiti Slovensko tiskovno agencijo, namesto da bi se ukvarjala z virusom. Da bi bili dialoški v primeru Dikaučiča – tukaj enostavno ne gre iskati dialoga. To ni politika, to je vse kaj drugega."

Da ko pridejo do vsebinski zadev, pa vlada ne upošteva nobenega od njihovih predlogov, še pravi Korčetova. "Če bi ga, si pa upam trditi, da bi bila situacija danes zelo drugačna." Vladi očita, da se je umaknila od epidemije ter da se ji gre le še za volitve.

"Verjamem, da se v politiki marsikdaj o marsičem ne strinjamo, vendar pa to še ne pomeni, da se za isto mizo ne bi usedli le zato, ker nam nekdo ni všeč, ker je nekdo v preteklosti naredil nekaj, kar nam ne ustreza," pa še pravi Perič.