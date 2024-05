'Zakon o dolgotrajni oskrbi ni vzdržen': odločb ne morejo izdajati, osebja ni

Imamo zakon, tudi denar bomo prispevali vsi, le da vse skupaj ostaja le zakon, na papirju. Govora je o zakonu o dolgotrajni oskrbi: 10 mesecev že čakamo, da se začne izvajati, a nič ne kaže, da se bo kmalu. Stroka pa ponavlja to, kar je že v času sprejetja pod vlado, ki jo je vodil SDS, in zdaj, ko vlado vodi Svoboda, in sicer: zakon kot tak ni izvedljiv. Ni dovolj osebja. In mnogi, ki bodo sicer plačevali obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, si te ne bodo mogli privoščiti.