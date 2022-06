'Obstoječi zakon o dolgotrajni oskrbi z vseh vidikov ni izvedljiv'

Zakon, ki je nastajal v času vlade Janeza Janša , je po besedah Mesca namreč "problematičen z neštetih vidikov" . Opozoril je, da je bil zakon pripravljen brez kakršnegakoli posvetovanja s tistimi, ki za dolgotrajno oskrbo skrbijo. Na prvem pogovoru z izvajalci so ti ministroma povedali, da je zakon neizvedljiv in da ga skupaj z devetimi pravilniki ne morejo izvajati.

Prav tako so se dogovorili, da takoj ustanovijo delovno skupino predstavnikov obeh ministrstev in ZZZS, ki se bo prvič sestala v naslednjem tednu. Po besedah Bešič Loredana bo iskala "pravno formalno pot, da izvajanje zakona na nek način ustavimo" .

Tudi novo ministrstvo bo po napovedih vodil Mesec. Pristojnost za področje so po besedah Mesca najprej želeli "združiti pod eno streho" – zdaj nad zakonom namreč bdita obe ministrstvi – če bi se uveljavitev zakona o vladi, ki predvideva novo ministrstvo, zavlekla do jeseni.

Kot kaže, so pomislekom pristojnih na ministrstvih prisluhnili. Bešič Loredan je danes napovedal, da se pristojnost za dolgotrajno oskrbo seli najprej na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec , nato pa na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost, kar sicer predvideva koalicijska pogodba.

Bešič Loredan in Mesec ocenjujeta, da bo treba popraviti dve tretjini členov in vse pravilnike.

Skupina bo, kot je napovedal Mesec, do novega leta tako pripravila popravke zakona. Ministra ocenjujeta, da bo verjetno treba popraviti dve tretjini členov in vse pravilnike. Poudaril je, da želijo čim prej dobiti "okvir dolgotrajne oskrbe, ki ga bo možno izvajati in ki bo v korist tistim, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo v kakršnikoli obliki že, bodisi kot pomoč na domu bodisi kot dom za starejše".

Ob tem je težava, da je prejšnja vlada zakon o dolgotrajni oskrbi vključila v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da so na uveljavitev zakona vezana evropska sredstva. Zato so se, kot je povedal Mesec, dogovorili, da bodo še danes prek ministrstva za finance stopili v kontakt z Evropsko komisijo, "da začnemo to zadrego reševati".

Strategija spopadanja z epidemijo covida-19 bo znana prihodnji teden

Na vprašanje, kaj svetuje ob aktualnih epidemičnih razmerah – število okužb z novim koronavirusom namreč zopet postopoma narašča – je Bešič Loredan odgovoril, da nič, saj zdravstveni sistem deluje in je stabilen: "Ne iščemo krize, ker je ni."

Ob tem je napovedal, da bo v prihodnjem tednu na novinarski konferenci javnosti predstavljena strategija spopadanja z epidemijo covida-19.