Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedala vodja nepovezanih poslancev Janja Sluga, so svoj predlog glede delovnih mest v telesih državnega zbora podali že dvakrat. "Na podlagi matematičnega razreza, ki ga določa poslovnik DZ - da vsaki poslanski skupini pripadajo delovna mesta v telesih glede na število poslancev, nam pripada 15 mest. Predlagali smo zasedbo 12, zato da bi vendarle omogočili čim bolj enostavno delitev teh mest. Gre za tista mesta, ki so doslej pripadala SMC," je povedala Sluga.

Sluga meni, da so nepovezani poslanci, kljub temu, da so se odločili za odhod v opozicijo, upravičeni do mest v delovnih telesih. "Parlamentarna praksa 30 let pa je takšna, da je doslej v DZ bilo šest takšnih poslanskih skupin. Vedno se je kolegom poslancem zdelo prav, da se tem poslancem nameni mesta v delovnih telesih, ker se vendarle tam odvijeta dve tretjini zakonodajnega postopka,"opozarja vodja nepovezanih poslancev.

Sluga zavrača očitke, da je Igor Zorčič zaradi vztrajanja na funkciji predsednika DZ, prekršil nepisano pravilo, ki narekuje, da je predsednik parlamenta iz vrst vladajoče koalicije. "Parlamentarna praksa je takšna, da bi morala koalicija imenovati njegovo zamenjavo, vendar te večine nima. Je pa treba povedati, da je temu tako, ko koalicija vlada z neko večino. V tem primeru pa ima vlada v parlamentu 38 glasov, opozicija pa 50."

Zaradi nastale situacija, opozicija sedaj napoveduje uporabo orodja obstrukcije delovanja DZ. "Opozicija je orodje v parlamentarni demokraciji, ki nadzoruje vlado. To lahko počne samo s svojim delom parlamentarnih delovnih teles in znotraj same razprave. Če se onemogoča delo opoziciji, se onemogoča demokracijo. Z določenimi vzvodi se želi kaznovat nas oz. tiste, ki ne želimo zgolj kimati. To je neka kazen, kar je lepo razvidno iz komunikacije koalicijskih partneric."Sluga je še dodala, da koalicija le želi ustvarjati vtis, da si želi pogovorov in sodelovanja, njene ponudbe pa da niso iskrene.