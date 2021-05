'Obstrukcija ni umik LMŠ, želimo da DZ dobi 90 polnopravnih poslancev'

Štirje nepovezani poslanci so še vedno brez svojih mest v odborih in komisijah državnega zbora. Opozicija je že trikrat poskušala, da bi poslanci pridobili mesta, vendar koalicija temu nasprotuje. V LMŠ so zaradi nerešenega vprašanja razdelitve mest v delovnih telesih začeli obstrukcijo sej. "Za demokratično delovanje sodobne države je namreč ustrezen položaj opozicije nujen," opozarjajo in dodajajo, da "na zlagano demokracijo" v LMŠ ne pristajajo.

Že sredi aprila je kolegij predsednika državnega zbora s podporo koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in DeSUS ter poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žižeodločil, da poslanci NeP (Janja Sluga, Igor Zorčič, Branislav Rajić in Jurij Lep) ne bodo člani delovnih teles. Te poslanske skupine pa so bile vzdržane tudi v torek. Po mnenju največje opozicijske stranke LMŠ koalicija, s podporo poslanskih skupin DeSUS in SNS, štirim nepovezanim poslancem namerno odreka članstvo v delovnih telesih, kar pomeni, da jim ne dovoli sodelovati v zakonodajnem postopku. Druga obravnava zakona, ki jo poslanci opravijo na delovnih telesih, je namreč ključna faza zakonodajnega postopka, poudarjajo v stranki. "Tisti, ki nepovezanim poslancem onemogočajo sodelovanje, odločanje in glasovanje v najpomembnejši fazi zakonodajnega postopka, ustvarjajo drugorazredne poslance, pa čeprav so bili ti demokratično izvoljeni."Ob tem trdijo, da je t. i. hibridna koalicija porušila demokratična razmerja v državnem zboru.

icon-expand Državni zbor FOTO: POP TV

"Obstrukcija ne pomeni, da se LMŠ kakorkoli umika. Gre za pritisk, da začne državni zbor po dobrem mesecu končno spoštovati ustavo, poslovnik in parlamentarno prakso,"so zapisali v izjavi za javnost. Poslanci LMŠ tako praviloma ne bodo sodelovali na sejah delovnih teles in na plenarnih sejah, a bodo, kot napovedujejo, izkoristili vsa demokratična orodja - ustavno obtožbo, konstruktivno nezaupnico, interpelacije. "Sproti pa se bomo odločali tudi, o katerih zakonskih predlogih bomo glasovali, da preprečimo škodo, ki jo ta vlada povzroča. Ne bomo postali pasivni, vladi ne bomo nehali gledati pod prste. Storili bomo vse, da se vladno škodovanje državi konča. Vztrajali bomo, dokler državni zbor spet ne dobi 90 polnopravnih poslank in poslancev,"so še zapisali.

V strankah SD, Levica in SAB to potezo ocenjujejo kot nekoristno A obstrukcijo je napovedala le LMŠ. V strankah SD, Levica in SAB medtem potezo ocenjujejo kot nekoristno. Maša Kociper (SAB) je opozorila, da koalicija ne krši le poslovnika in parlamentarne prakse, ampak tudi ustavo, ki zagotavlja, da morajo biti vsi poslanci enakopravni in enako zastopani. Obstrukciji dela pa v SAB nasprotujejo, ker bi po mnenju Kociprove s tem odprli vrata vladi, da po hitrem postopku sprejme številne pomembne zakone. Tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovecmeni, da bi bila obstrukcija predvsem v korist koaliciji, blokada dela državnega zbora pa zato strateško napačna. Dogajanje je označil za nedopustno. "Tako koalicija s pomočjo DeSUS in SNS aktivno spodkopava osnovna načela parlamentarne demokracije,"meni. Glasovanja bodo po njegovem mnenju pod vprašajem, ker da ne odražajo zahtev poslovnika državnega zbora. Vodja poslanske skupine NeP je dejala, da sta se z Gregorjem Peričem (SMC) pogovarjala med prekinitvijo seje kolegija, a da se Perič ni opredelil do predloga NeP in tudi ne do predloga DeSUS. Vodja poslancev SD Matjaž Han pa meni, da se je spet zgodil udarec na demokracijo, saj štirje poslanci ne morejo po svoji vesti glasovati na delovnih telesih državnega zbora. V SD se bodo poskušali na vsebinski ravni boriti naprej, kljub temu, da ima koalicija več glasov, kot si jih zasluži, je napovedal Han. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je na seji kolegija spomnil, da je zadeva v pat poziciji, dokler se NeP in SMC ne dogovorijo glede mest v delovnih telesih. "Povedali smo, da vemo, da matematično ne vzdrži, a vsebinsko je stvar dogovora. Ko se bosta NeP in SMC lahko dogovorili, bo tudi matematika lahko upoštevana," je dejal Krivec.