Obtičali na Karpatosu zaradi 'tehničnih težav' agencije Kompas

Minuli konec tedna se je na nas obrnilo več potnikov, ki so preko Kompasovega aranžmaja obiskali grški otok Karpatos v jugovzhodnem Egejskem morju. V Slovenijo bi se morali vrniti v petek, 9. avgusta okrog 16.50. Toda stvari so se začele zapletati tik pred odhodom na letališče. Potnike so obvestili, da je prišlo do zamika in da bodo v Ljubljano prispeli ob 21.15. Čakali so na avtobus, ki bi jih zvečer vendarle moral odpeljati do letališča, vendar je tudi ta zamujal.

"V hotelih so že v petek zjutraj sumili, da ta dan ne bomo odleteli domov, saj je bil za ta dan odpovedan prihod (kot kaže 'našega' letala) na Karpatos. Ob odjavi so me vprašali, ali imamo že kakšne informacije glede odhoda. Neobičajno vprašanje, tu nismo bili prvič, a me takrat še ni skrbelo," nam je zaupala ena od potnic.