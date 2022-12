Obtožbe, da naj bi koprski kriminalisti sodelovali s kriminalci, se niso potrdile

V javnosti so se pred časom pojavile navedbe, da se na koprski policijski upravi dogajajo domnevne nepravilnosti, da prihaja do spornega sodelovanja med kriminalisti in člani kriminalnih združb, celo do povezav s Kavaškim klanom, pa o kraji in preprodaji droge, prejemanju denarja ter o izdajanju zaupnih podatkov. Najbolj na udaru je bil prav nekdanji vodja tamkajšnje kriminalistične policije Dean Jurič. Na naše vprašanje, kaj je pokazal notranjevarnostni postopek zoper Juriča in kriminaliste, na Policiji odgovarjajo, da se očitki v ničemer niso potrdili.

"Ne glede na vrsto prijave, vsak primer obravnavamo enako in izvedemo vse za ugotovitev dejanskega stanja, kljub temu da se zavedamo, da so posamezne prijave zoper policiste ali kriminaliste lahko tudi zlonamerne in da se jim prijavitelji na tak način želijo maščevati, ker so ukrepali zoper njih," pravi Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. Prijavo zoper kriminaliste naj bi namreč dala osumljenca, ki sta trenutno v priporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo mamil.