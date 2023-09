Obtožbe, da živijo na 'paliativnem oddelku', vodstvo kobilarne zanika

Posestvo Ravne pri Pivki. Tukaj Kobilarna Lipica vzreja žrebce do četrtega leta, za lipicance, ki so svoje naredili, pa je to kraj upokojitve. Je to končna postaja, kjer so konji prepuščeni sami sebi v izjemno slabih pogojih? Kot razlaga Iztok Humar, mednarodni trener konj, sta tam blato in gnoj, kjer konjem polagajo seno in kjer ti hirajo, dokler ne umrejo, oziroma do stopnje, ko jih je treba evtanazirati.

V Kobilarni pa odgovarjajo ravno nasprotno. "V Kobilarni Lipica je za konje, kar se tiče njihove oskrbe in veterinarske oskrbe, poskrbljeno vrhunsko," pove Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva.

Posnetke, ki so zaokrožili po spletu, je Humar posnel letos spomladi. Pravi, da so konji v takšnem stanju, v blatu, okoli pa polno dlake, zanemarjeni. "Zato sem tudi napisal paliativni oddelek, čeprav pri paliativnem oddelku oddelku prikažemo neko sočustvovanje, tukaj pa ga niso pokazali," zgroženo doda Humar.