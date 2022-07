Obtožbe proti Marti Kos še pred predsedniškimi volitvami

"Če bom izvoljena, bom predsednica vseh, s svojimi načeli, ki se jim ne odpovedujem." Tako pravi Marta Kos, ki poudarja, da namerava, če bo izvoljena, svoje članstvo v stranki Gibanje Svoboda zamrzniti. In odstopiti kot podpredsednica stranke Gibanje Svoboda.

In če bi bili predsednik vlade, predsednica državnega zbora in morda še predsednica države vsi člani iste stranke?

"Ne samo, da se mi zdi, da je to politično neprimerno in nespodobno, ampak se mi zdi, da je to tudi sistemsko problematično," je situacijo 27. junija komentiral Milan Kučan.

Gre za legitimen pomislek prvega predsednika, meni Kosova, a oglasila se je, ker: "Iz njegovih (Kučanovih) besed zdaj diskreditirajo mene in govorijo o tem, kot pravi protikandidatka Nataša Pirc Musar, da bi to pomenilo "orbanizacijo". Druga protikandidatka, dr. Krajnikova, pa govori o ogrožanju ustavnosti. In to je nesprejemljivo".