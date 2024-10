Obtožena za uboj moža v Brunšviku ne priznava krivde

Več kot dve leti po družinski tragediji, v kateri je umrl športni novinar Aleš Tihec, je Tihčeva le stopila pred sodnico Majo Balažic, a se je odločila, da krivde za očitano kaznivo dejanje ne bo priznala. Zaradi tega jo 23. januarja čaka začetek sojenja na zahtevo obrambe pred sodnim senatom, v primeru obsodbe pa ji grozi od pet do 15 let zapora.

V obtožnici ji tožilka Artenjakova očita, da je 15. aprila 2022 v stanovanjski hiši v Brunšviku moža med prepirom in njegovim predhodnim nasilnim vedenjem zabodla s kuhinjskim nožem, zaradi česar je ta po nekaj minutah umrl.

Njena zagovornica Vesna Györkös Žnidar, ki je le nekaj dni po dogodku in odrejenem priporu dosegla, da se obdolžena lahko brani s prostosti, je danes predlagala zaslišanje nekaj dodatnih prič, ob tistih, ki jih je predlagalo tožilstvo. Med njimi so nekateri sorodniki, znanci in sodelavci, ki so poznali družinske razmere in bi lahko izpovedali kaj več o domnevnem bolestnem ljubosumju pokojnega, ki naj bi bil zaradi tega z ženo večkrat v sporu in do nje tudi nasilen.

Obramba je predlagala tudi zaslišanje njune mladoletne hčere, ki bi prav tako lahko povedala kaj o medsebojnih prepirih zakoncev, ter imenovanje izvedenca psihologa, ki bi senatu pojasnil okoliščine patološkega ljubosumja pokojnega. Medtem ko tožilka večini predlogov ni nasprotovala, pa je ocenila, da zaslišanje hčere ni potrebno, če pa že, naj se jo zaščiti in zasliši v hiši za otroke. Prav tako meni, da imenovanje psihologa ni potrebno, saj bo na ta vprašanja lahko odgovoril že imenovani izvedenec psihiatrične stroke.