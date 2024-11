Obtožena za umor Danijela Božića s tožilstvom dosegla dogovor o priznanju krivde

Državna tožilka Mateja Gončin je na današnjem predobravnavnem naroku pojasnila, da je tožilstvo z Blažem Kadivcem, Kovačem in njunima zagovornikoma Miho Šošićem in Martino Žaucer Hrovatin doseglo dogovor o priznanju krivde in o višini kazenske sankcije za dva kazenska postopka.

Pred senatom ljubljanskega okrožnega sodišča, ki ga vodi sodnica Klavdija Bercieri, se bosta Blaž Kadivec in Kovač o krivdi izrekla na naslednjem naroku, ki bo 10. decembra.

Domnevni vodja slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec, ki sta ga zastopala odvetnika Dejan Markovič in Branko Gvozdić, se o krivdi danes ni želel izreči. Dejal je, da so mu preko odvetnikov in tudi neposredno ponudili modifikacijo obtožnice, ki pa je še ni videl. Enako ponudbo naj bi prejela tudi Blaž Kadivec in Kovač, ki naj bi priznala po modificirani obtožnici. "Zato bi tudi sam rad videl modificirano obtožnico, potem pa se bom odločil glede izjave o krivdi," je dejal.