Slovenija

Obtoženemu napada na Aleša Šutarja podaljšali pripor

Novo mesto, 17. 03. 2026 12.35 pred 33 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu

Okrožno sodišče v Novem mestu je Samireju Šiljiću, ki je obtožen napada na Aleša Šutarja, podaljšalo pripor, in sicer do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj vsake tri mesece po uradni dolžnosti preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor.

Sodišče v Novem mestu
FOTO: Luka Kotnik

Sodišče je pripor Šiljiću odredilo sredi decembra, potem ko naj bi v kazenski preiskavi napada oktobra lani v Novem mestu, po katerem je Šutar umrl, več prič potrdilo, da je on pravi napadalec na Šutarja.

Pred tem je bil namreč zaradi napada priprt Šiljićev 21-letni bratranec, ki pa mu je sodišče 12. decembra pripor odpravilo. Po preiskavi je namreč sodišče ocenilo, da je verjetnost, da je slednji napadalec, manjša od verjetnosti, da je storil kaznivo dejanje.

Preberi še Tožilstvo zaradi smrti Aleša Šutarja vložilo obtožnico zoper osumljenca

Po odreditvi pripora je sodišče Šiljiću na predlog tožilstva pripor podaljševalo vsak mesec, ob nedavni vložitvi obtožnice pa mu ga je podaljšalo do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj na tri mesece preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, kot to zahteva zakon.

Šiljiću sicer tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja. Zagrožena kazen je od treh do petnajstih let zapora.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pajo_36
17. 03. 2026 13.14
Kaj pa kej unedva iz Kleč, to smo pa leta 2021 pometli pod tepih, a? Šutarjevo smrt pa s pritiski na vse izkoristili SDSovci in cvičkarji po zidancah.... blek.
Sl0venc
17. 03. 2026 12.55
Obtožen je samo napada? Torej ni obtožen umora. Jasno, cigan0vići imajo pri nas tak status kot židi in ženske, oni lahko napadajo nas, mi njih pa ne smemo.
SpamEx
17. 03. 2026 13.03
Zakonodaja pač. In verjetno ga dejansko res ni želel ubiti če smo odkriti.
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Slovenija odloča 2026
