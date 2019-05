Obtoženi korupcije v zdravstvu zanikajo krivdo

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, pod katero se je podpisal tožilec Iztok Krumpak , je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Za Antoliča bo tako zahteval zaporno kazen, višjo denarno kazen in ukrep prepovedi opravljanja poklica, za Faganelijevo višjo zaporno in denarno kazen ter prepoved opravljanja poklica, za Šturmovo pa višjo zaporno in denarno kazen.

Za Šturmovo, ki je med obtoženimi na strani dobaviteljev in jo obtožnica bremeni nedovoljenega dajanja daril, bi Krumpak ob priznanju krivde zahteval enotno pogojno zaporno kazen enega leta in dveh mesecev ter 6000 evrov denarne kazni. Ker so Antolič, Faganelijeva in Šturmova zavrnili ponudbo tožilca, je ta napovedal, da bo zanje zahteval višje kazni.

Korupcijska afera s podkupovanjem zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih v zameno za izbor medicinskih materialov in zdravil sicer sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.

Po ugotovitvah preiskave so dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih zavodih ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oz. bi zavod kupil ravno njihove izdelke. Cene materiala naj bi tako že v izhodišču vsebovale del za nagrade, ki se je gibal med petimi in 20 odstotki.

Poleg Antoliča, Faganelijeve in Šturmove so med obtoženimi tudi radiolog iz UKC Ljubljana Zoran Milošević, ortoped iz bolnišnice ValdoltraRobert Cirman, ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič, travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, nekdanji vodja ortopedije v tej bolnišnici Samo Karel Fokter, Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike, Miloševićev sin Mihael Štamberger Miloševič in nekdanji komercialist v družbi Emporia Medical Darko Žafran. Obtožena pravna oseba je družba Advanta.

Medtem pa so že zastarali postopki zoper radiologa iz UKC Maribor Jožefa Mateloin njegovega sina Primoža Matelo, nekdanjega komercialista v družbi Emporia Medical Marina Tadića in vodjo lekarne na ljubljanskem onkološkem inštitutu Moniko Sonc.