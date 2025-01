Obtoženi umora Božića in poskusa umora Tešanovića zavrnili očitke iz obtožnice

Obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića so ponovno zavrnili očitke iz obtožnice, ki jo je predstavilo tožilstvo. Obramba je predlagala tudi izločitev sodnice Klavdije Bercieri in preklic vseh glavnih obravnav, dokler sodišče ne bo odločilo o predlogih obrambe za izločitev dokazov, kar pa je sodnica zavrnila.

OGLAS

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću, ki so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Med obtoženimi je tudi Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Pri tem naj bi sodelovala še Hrvat Marko Skerbec in Savo Čošović, ki pa sta trenutno za slovensko pravosodje nedosegljiva. Predlog za izločitev sodnice Klavdije Bercieri je več zagovornikov obtoženih podalo že na začetku današnje glavne obravnave. Obramba namreč meni, da sodišče ne bi smelo razpisati glavne obravnave, dokler ne odloči o predlogih za izločitev dokazov, zaradi česar sta obtoženim kršena tako pravica do obrambe kot tudi njihove človekove pravice.

Klemen Kadivec FOTO: 24ur.com icon-expand

Po mnenju zagovornika Blaža Kadivca Mihe Šošića gre za arbitrarno odločanje sodišča, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Zakonodajalec je predvidel, da se procesno gradivo razčisti še pred narokom za glavno obravnavo, s tem pa omogoči obtožencem, da so seznanjeni z gradivom in očitki iz obtožnice, je poudaril. Osnovni pogoj za pošteno sojenje je, da se obtoženca seznani z dokazi, na podlagi katerih se mu sodi, se je Šošiću pridružila zagovornica Drejca Kovača Martina Žaucer Hrovatin. Bercieri je predlog za svojo izločitev zavrnila. Po njenem mnenju gre za neutemeljene zahteve, ki jih je obramba podala zgolj z namenom zavlačevanja postopka oziroma preprečitve glavne obravnave v tej zadevi. Je pa napovedala, da bo sodišče o predlogih za izločitev dokazov odločilo čim prej, ko bo mogoče. Kadivec obtožnico označil za 'konstrukt tožilstva' Klemen Kadivec, njegov brat Blaž, Drejc Kovač in Semir Hajderpašić so se izrekli za nadolžne in zavrnili očitke iz obtožnice, ki jo je predstavila tožilka Mateja Gončin. Klemen Kadivec je obtožnico označil za čisto izmišljotino oziroma konstrukt tožilstva, Semir Hajderpašić pa je poudaril, da očitkov iz obtožnice ne razume. Klemen Kadivec je bil ob tem kritičen tudi do ravnanja sodišča v zvezi s predlogi za izločitev dokazov. Meni namreč, da se ne more braniti, dokler sodišče ne bo odločilo o izločitvi dokazov. Zaradi tega se mu dela nepopravljiva škoda, po njegovem so mu kršene tudi človekove pravice.