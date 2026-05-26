Slovenija

Obtoženi za smrt Šutarja na sodišču, pričakovati je izrek kazni

Novo mesto, 26. 05. 2026 07.21 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA N.V.
Samire Šiljić na sodišču

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu je razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je pričakovati izrek kazenske sankcije.

Šiljiću tožilstvo očita, da je pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl.

FOTO: Damjan Žibert

Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od treh do 15 let zapora. Ker je Šiljić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni pričakovati. Še pred izrekom sodbe se bo moral sodnik Peter Žnidaršič odločiti, ali sporazum o priznanju krivde izpolnjuje vse zahtevane pogoje in ali ga bo sprejel.

Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiljića. Do petka se tožilstvo še ni odločilo, ali je Šiljićev bratranec še med osumljenimi ali ne.

Šutarjeva smrt je oktobra lani sprožila protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi v Novem mestu protestiralo proti nereševanju romskih vprašanj, čemur je nato sledilo sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki zadeva tudi romska vprašanja.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
26. 05. 2026 08.30
Pet ali šest ga je tolklo,kaj je z ostalimi 😡
Odgovori
+1
1 0
seba14
26. 05. 2026 08.23
Ironično je da imamo zakon, ki se bori za zagotavljanje javne varnosti (Šutarjev zakon) imenovan pa narkomanu in alkoholiku. Kaj takega je možno samo v Sloveniji.
Odgovori
+1
2 1
bronco60
26. 05. 2026 08.20
2leti pogojne in 14dni rehabilitacije v zdravilišču, glede na naš sodni sistem.
Odgovori
+2
2 0
Oliguma
26. 05. 2026 08.17
Tudi pokojni verjetno ni bil najbolj stabilen glede, da je bil nalit in zadrogiran. 3 leta pa bo zunaj..sicer pa sploh ne veš, če imajo pravega.
Odgovori
+0
2 2
gonisetaubi
26. 05. 2026 08.13
dosmrtna ječa ..na dobu v samici
Odgovori
+4
4 0
Kardinal v Kristusu
26. 05. 2026 08.09
Levaki po krivem zaprli Sabrijana. Kot nekoč Janšo...
Odgovori
-2
5 7
Voly
26. 05. 2026 08.00
Sedaj, ko jo po tolikem času priznal, bi moral dobiti še višjo kazen! V Ameriki okrožni tožilec reče osumljencu : "Če boš takoj priznal krivdo, se bom potrudil, da boš dobil manjšo kazen, če ne boš, bom zahteval najvišjo možno!"
Odgovori
+15
15 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 05. 2026 08.10
sej ne moreš vedet če je bil res ta. Naše sodstvo tako ničesar ni sposobno ugotovit. Zdej bo on prvi osumljeni še odškodnino dobil. Takšne nesposobnosti policije in sodišča lahko vidiš samo pri nas.
Odgovori
+3
5 2
