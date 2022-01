Obtoženi za umor žene pri Grosupljem ni priznal krivde

Tožilstvo Gorenjcu očita, da je 5. marca lani zadušil svojo 36-letno ženo, po dejanju pa se je sam javil Policiji v Trebnjem. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosupljega, kjer so jo našli mrtvo. Policija ga pred tem še ni obravnavala, a mediji so po dogodku objavili pismo mame žrtve, v katerem je navedla, da je storilec njeno hčer več let maltretiral.