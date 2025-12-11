Svetli način
Obtoženima smrti malčka odpravljen pripor

Celje, 11. 12. 2025 18.15 | Posodobljeno pred 44 minutami

Materi še ne dveletnega dečka, ki je pred dvema letoma umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju sodišče ni podaljšalo pripora. Sojenje zaradi povzročitve smrti otroka iz malomarnosti se sicer še ni zaključilo, a naj bi mati že odkorakala na prostost.

Kot poroča časnik Večer, tožilstvo ni uspelo prepričati vrhovnega sodišča, naj obtoženima še za eno leto podaljša pripor. Tožilec se je pri tem skliceval na Šutarjev zakon, ki je začel veljati 26. novembra letos in ki po novem dovoljuje, da je oseba, ki ji sodba še ni izrečena, v priporu tri leta po vložitvi obtožnice.

Poleg povzročitve smrti otroka iz malomarnosti sta obtožena še zanemarjanja mladoletne osebe, surovega ravnanja ter prometa s prepovedanimi drogami.

Danes pa mineva dve leti od vložitve obtožnice in ker se sojenje še ni zaključilo, je bil po informacijah Večera popoldne obema osumljencema odpravljen pripor v tej zadevi. Mati dečka naj bi tako že zapustila ženski zapor na Igu, kjer je bila priprta. Njenega zunajzakonskega partnerja pa naj bi odpeljali v mariborski zapor, kjer naj bi odsedel še nekaj mesecev zaporne kazni iz drugega kazenskega postopka, poroča Večer.

Spomnimo ...

20. junija 2023 je zaradi pregretosti v avtomobilu na dvorišču hiše v Svetem Lovrencu v občini Prebold umrl še ne dveletni deček. Otrok je kljub hitremu posredovanju mimoidočega na kraju dogodka umrl. Gre sicer za prvi tovrstni smrtni primer v Sloveniji doslej.

smrt malčka odpravili pripor pregret avtomobil sveti lovrenc
