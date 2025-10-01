Obtožnica proti nekdanjemu ministru, ker je streljal z avtomatsko puško

Dabro je v januarju odstopil s položaja kmetijskega ministra, potem ko je hrvaški časnik Jutarnji list objavil posnetek, na katerem je kot sopotnik z ročno pištolo izstrelil več nabojev skozi spuščeno okno avtomobila.

Občinsko državno tožilstvo v Osijeku Dabri v obtožnici očita, da je v obdobju od leta 2021 do januarja letos na območju vukovarsko-sremske županije storil kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic. Bremeni ga tudi nezakonitega posedovanja avtomatske puške vojaškega izvora.

Hrvaški mediji so nekaj dni zatem poročali še o posnetku, na katerem Dabro strelja iz avtomatske puške, nato pa orožje poda fantu, ki sproži rafal, nato pa objavili tudi posnetek, na katerem ima Dabro v rokah avtomatsko puško, t. i. kalašnikovko.

Dabro je član desnega Domovinskega gibanja (DP), ki je koalicijski partner vladajoče HDZ, poleg ministrske funkcije pa je opravljal tudi funkcijo podpredsednika vlade.

Za kršitev otrokovih pravic je po hrvaškem kazenskem zakoniku predvidena kazen od enega do pet let zapora, za nedovoljeno posedovanje orožja pa do tri leta zapora.