Obtožnica proti ruskima vohunoma pravnomočna, veleposlanik poklican na zagovor

"Obtožnica zoper dva ruska državljana je danes pravnomočna. To pomeni, da je pripor podaljšan. Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overovitve lažne vsebine," je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Dodala je, da je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve poklicalo veleposlanika Ruske federacije v Sloveniji Timurja Ejvazo na pogovor. Ta je že končan, ministrstvo pa ni želelo razkriti, kdo se je pogovarjal z veleposlanikom Ruske federacije. Razkrili so le, da bil ta pogovor opravljen v skladu z diplomatsko prakso in, da je Slovenija veleposlaniku Timurju Evjazovu izrazila svoj protest, podrobnejša vsebina ostaja tajna.

Iz diplomatskih vrst je sicer slišati tudi kritike, da se je za to potezo Slovenija odločila relativno pozno. Ruska vohuna, sta bila namreč aretirana 5. decembra.

Kot so takrat dejali njuni sosedje, naj bi zamaskirani pripadniki specialne enote policije preskočili ograjo in nato kriče razbili okno. Isti dan so obema osumljenima odvzeli prostost, sodišče pa jima je odredilo pripor. Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, gre za državljana Argentine Mario Roso Mayer Munos in Ludwiga Gischa.

Ugibanja: slovenska vohuna povezana z aretirano grško?

Ob tem pa ostaja vprašanje, ali ima slovensko odkritje speče vohunske celice širše evropske posledice – po naših neuradnih informacijah je bil namreč eden izmed lažnih rojstnih listov, ki sta jih posedovala vohuna, grški.

Prav v Grčiji pa so slab mesec po aretaciji vohunov v Sloveniji na sled prišli še eni domnevni ruski vohunki Irini Smirevi. Oziroma, kot so jo zadnja štiri leta poznali v Atenah, fotografinji Marii Tsala. Ta je identiteto prevzela od že umrle ženske.