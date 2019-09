Obtožnica zaradi odžagane roke pravnomočna, Adlešičevi podaljšali pripor

Zadnji dan julija je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vse vpletene.Kot izhaja iz obtožnice, so Julija Adlešič, Sebastien Abramov in Tinka Huskić Colarič obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni. Ljubljansko okrožno sodišče je kmalu po tem Abramovu in Adlešičevi pripor podaljšalo za dva meseca.

Višje sodišče je v drugi polovici avgusta, po vloženi pritožbi, obema potrdilo podaljšanje pripora, saj obstaja velika verjetnost, da bi dekle na prostosti z njegovo izdatno pomočjo poskušalo storiti še kakšno neumnost. Za Adlešičevo so menili, da bi bila v primeru izpustitve na prostost pripravljena storiti kar koli za dosego protipravne premoženjske koristi, poročata časnika Delo in Slovenske novice.

Odvetnik AdlešičeveBoris Grobelnik je nedavno na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je izpodbijal odrejen pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Zapisal je, da so razlogi za podaljšanje pripora diskriminatorni in pavšalni. Po njegovem mnenju glede na veliko medijsko odmevnost zadeve, ki je znana vsem zavarovalnicam, vpletene osebe ne bi mogle več skleniti kakršnega koli posla.