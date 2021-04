Obtožnica zoper Abramova v zvezi s smrtjo Sare Veber pravnomočna

Vsebina obtožnice uradno ni znana, je pa po navedbah časnika Večer, ki je prvi poročal o tem, da je po neuradnih informacijah obtožnica pravnomočna, Abramov obtožen umora na zahrbten oziroma grozovit način, grozi mu vsaj 15 let zapora.

Tragični dogodek, zaradi katerega je pod streli iz polavtomatske puške umrlo Abramovo tedanje dekle Sara Veber, se je zgodil v hiši njenih staršev v okolici Žalca 15. marca 2015. Obtoženi Abramov, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, ko je čistil puško. Okoliščine smrti Sare Veber so policisti preiskovali vse od tragičnega dogodka. Sprva je preiskava potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, a so se pokazale določene okoliščine, ki so nakazovale na morebitno naklepnost. Celjski kriminalisti so konec aprila 2019, štiri leta po dogodku, Abramova kazensko ovadili, tožilstvo je obtožnico vložilo decembra lani.