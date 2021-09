Obtožnica zoper sodnega zapisnikarja celjskega sodišča

To pomeni, da bodo 30-letnemu Tadini, ki je bil na preiskovalnem oddelku za kazensko pravo na celjskem sodišču zaposlen od leta 2018 in se je ujel v prisluhe celjskih kriminalistov, sodili na mariborskem okrožnem sodišču.

Višja državna tožilka in vodja celjskega okrožnega državnega tožilstva Simona Kuzman Razgoršek je za Dnevnik povedala, da so z obdolženim Vojkom Tadino izvedli tudi postopek pogajanj. A ker je vrhovno sodišče za sojenje določilo okrožno sodišče v Mariboru, so posledično zadevo odstopili tudi tamkajšnjemu okrožnemu državnemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo.

V času kriminalističnih aktivnosti, s katerimi so začeli v sredini lanskega leta, so bili uporabljeni tako klasični kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi. Ugotovili so, da se je na širšem območju Celja aktivirala hudodelska družba, v kateri je sodelovalo več državljanov Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Združba je delovala tako, da je na območju celotne Slovenije organizirala nakup, hrambo in prodajo prepovedanih drog kokaina in konoplje. Ukvarjali so se tudi s prevozom ilegalnim migrantov.

Celjski kriminalisti so skupaj s pripadniki posebne policijske enote opravili 16 hišnih preiskav in od 15 osumljenih, ki jim očitajo storitev 49 kaznivih dejanj, pridržali 12 ljudi. Sedem od teh so privedli k preiskovalni sodnici celjskega sodišča, ki je zoper šesterico odredila pripor.