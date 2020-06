Obujanje zgodovine izpod Mangarta: smučarska tekma ameriške 10. gorske divizije

Da šport in vojna lahko lahko najdeta skupno pot in se povežeta, so se danes spomnili ob spominskih tablah ob pentlji na Mangartskem sedlu. Priredili so slovesnost ob 75. obletnici smučarske tekme, ki so jo 3. junija 1945 na ozki, strmi progi, na mokrem, pomladanskem snegu pod Mangartom izpeljali pripadniki 10. gorske divizije ameriške vojske. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Matej Tonin , prireditve pa so se udeležili tudi ameriška veleposlanica Lynda Blanchard , nekdanji bovški župan Danijel Krivec in zdajšnji bovški župan Valter Mlekuž.

Mangartska zgodba bi kmalu utonila v pozabo, a je upokojenega brigadirja Slovenske vojske iz Tržiča Janeza Kavarja , člana Združenja vojaških gornikov Slovenije, prevzela in zaposlila za vrsto let, o čemer smo že podrobno pisali. O njej mu je uspel izbrskati najmanjše podrobnosti. "Zanimivo, ampak prav vse o mangartski tekmi sem zvedel v Ameriki, iz ameriških virov. Slovenci za tekmo Američanov do nedavnega pravzaprav sploh nismo vedeli. Tudi domačini z Bovškega ne. Doslej mi je uspelo najti le možakarja iz Trbiža, ki so ga kot dečka ameriški vojaki vzeli s sabo na Mangart. Največ podatkov sem dobil v javni knjižnici v Denverju, kjer je shranjen arhiv 10. gorske divizije. Imel sem srečo, da sem se imel možnost pogovarjati z veterani – udeleženci tekme," nam je pred časom pripovedoval.

V Sloveniji sta bila vidnejša smučarska podviga: tekma slovenskih partizanov v Cerknem januarja 1945 in na Mangartu takoj po vojni, 3. junija 1945, kjer so tekmovali ameriški vojaki 10. gorske divizije.

Vojaki so tekmovali večinoma na smučeh, ki so jih zaplenili vojakom nemških gorskih enot.

Fotografije iz Amerike povod za obuditev zgodovine

Janez Kavar je o mangarstkem podvigu izvedel po naključju. Leta 1996 je leto dni študiral na ameriški vojaški vojni šoli in po zaključku obiskal smučarski muzej v Vailu v Kolaradu. Tam je našel monografijo Vojaki na smučeh o 10. gorski diviziji, v kateri je našel fotografije in zapise o mangartski tekmi. Zgodba ga je takoj pritegnila in od takrat je raziskoval in zbiral gradiva. "Od ameriških prijateljev in iz arhivov sem dobil neprecenljiv zaklad fotografij, ki so med drugim tudi ene izmed prvih barvnih posnetkov na Slovenskem," je bil navdušen.

In prav te fotografije so glavni razlog, da se je bovška občina odločila, da ovekoveči spomin na dogodek 3. junija 1945 in mu prizna pomen. Na pobudo nekdanjega župana Danijela Krivca je padla ideja o prvi spominski tekmi. Pobuda se je uresničila 4. junija 2011 na istem pobočju pod Mangartskim sedlom in en junijski dan kasneje, kot leta 1945. Dogodka so se udeležili tudi potomci takratnih tekmovalcev na Mangartskem sedlu, številni predstavniki državnih, vojaških in civilni sfer.

V naslednjih letih pa je občina skupaj z Združenjem vojaških gornikov Slovenije na Mangartskem sedlu postavili spominsko obeležje in ob njem vsako leto tudi spominsko slovesnost.