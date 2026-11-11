Obupani Mijićevi delavci še vedno brez plačila: Upanje izginja

Irfan Vuković je v podjetju Progros delal štiri mesece, kmalu so plačila začela zamujati, na koncu pa mu je nekdanji poslanec Resnice ostal dolžan: "Osebno meni tri tisoč evrov in pol. Tudi ostalim enako. Vse te številke se vrtijo nekje med dva tisoč pa do pet tisoč evrov."

Skupni dolg do 14 delavcev po podatkih Delavske svetovalnice znaša več kot 40.000 evrov.

Zadnje mesece se ni spremenilo nič, pravi Vuković: "Edino kar nam je uspelo, je, da so ga vrgli iz stranke, to je kot prvo dobro za Slovenijo."