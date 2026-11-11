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Slovenija

Obupani Mijićevi delavci še vedno brez plačila: Upanje izginja

Ljubljana , 11. 11. 2026 18.15 pred 1 uro 2 min branja 60

Avtor:
Danica Jovanović
Rok Snežič in Boris Mijič

Še kar pa se nadaljuje večmesečna saga za delavce iz nekdanjega podjetja Progros, ki jim Boris Mijić skupno še vedno dolguje več deset tisoč evrov. Obupani so, takole pravijo: "Sprva smo še imeli upanje, danes to upanje izginja." Gre za javnosti zelo znano podjetje, ki se je kasneje preimenovalo v Klukec d.o.o. in prešlo v roke Roka Snežiča in je trenutno v stečaju. Bodo sploh kdaj še videli plačilo, ki so ga zaslužili s trdim delom?

Irfan Vuković je v podjetju Progros delal štiri mesece, kmalu so plačila začela zamujati, na koncu pa mu je nekdanji poslanec Resnice ostal dolžan: "Osebno meni tri tisoč evrov in pol. Tudi ostalim enako. Vse te številke se vrtijo nekje med dva tisoč pa do pet tisoč evrov."

Skupni dolg do 14 delavcev po podatkih Delavske svetovalnice znaša več kot 40.000 evrov.

Zadnje mesece se ni spremenilo nič, pravi Vuković: "Edino kar nam je uspelo, je, da so ga vrgli iz stranke, to je kot prvo dobro za Slovenijo."

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

Že pred oktobrskim odstopom Mijića, ki je po tem zaprosil za poslansko nadomestilo, pa je podjetje poleti, spomnimo, pod imenom Klukec d.o.o. prešlo v roke Roka Snežiča. Konec oktobra je omenjeno podjetje začelo stečajni postopek.

Za zdaj natančna višina dolgov še ni jasna, pravi stečajna upraviteljica, ki delavce zdaj poziva k prijavi terjatev. Za to imajo ti časa še tri mesece. Pa bodo ta denar kdaj dobili? Kot pravi stečajna upraviteljica Jožica Vidniš: "Ocenjujem glede na podatke, do katerih sem se dokopala zdaj da se verjetno stečajna masa za poplačilo upnikov ne bo oblikovala."

Kljub temu in z upanjem na najboljše se bodo v stečajni postopek vključili tudi delavci pod okriljem Delavske svetovalnice. Laura Orel iz Delavske svetovalnice: "Kar pomeni, da bomo preučili možnosti, kako organizirati upniški odbor in bomo aktivno nadzirali samo stečajni postopek."

V svetovalnici so pripravili tudi predlog novele zakona, s katero bi bili do plačila iz jamstvenega sklada upravičeni tudi delavci, ki dajo odpoved, ker ne dobijo plač, pa podjetje še ni insolventno.

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KOMENTARJI60

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Vera in Bog
11. 11. 2026 21.16
Levi se zgražajo, ampak ne nad mescem, ta je super
Odgovori
0 0
HitriKrtek
11. 11. 2026 21.14
Dejstvo je, da sodstvo NE DELUJE. Zapleniti mu avto, in novo gradnjo, rubit in po hitrem postopku tudi odvzeti "80% nadomestila" ki si ga je pridobil z 6 mesčno ekskurzijo v parlament.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
11. 11. 2026 21.13
Janša vladaj, pa čeprav si res malo poseben ;:)))
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
11. 11. 2026 21.12
Mijič je car. Več pove s pogledom kot z besedami hahahha
Odgovori
-1
0 1
enajstdvanajst1
11. 11. 2026 21.07
pa kdo plačuje tem levim da toliko komentirajo tukaj po cele dneve?? naj mi nekdo izda ime da bom jaz tudi pisal in dobil za to plačano
Odgovori
-3
0 3
Vera in Bog
11. 11. 2026 21.07
Bolje Janšakot Golob stokrat !
Odgovori
-6
0 6
Vera in Bog
11. 11. 2026 21.06
Haha je zašvicu ful
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-2
0 2
lusma00
11. 11. 2026 21.04
Sama beda in sramota slovenskega desnuharajha
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+2
2 0
Albert Konečnik
11. 11. 2026 21.01
Je pa ja poštenjak Zoki obljubil, da bo vse poplačal. Se je zlagal, kar je njegova "dobra" lastnost. Resni.ca in laž sta super sestri.
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+4
4 0
Antifriz
11. 11. 2026 21.00
4x neobsojeni v tem trenutku, predsednik Resnice, obsojeni Snežić in bivši poslanec v kazenskem postopku... pa to so sami svetniki te vladne opozicije... ki skupaj z obsojenim predsdnikom vlade, so angažirali NPU da zaslišuje dr. Roberta Goloba za neko kadrovanje iz leta... v Gen-i, katerega direktor je bil. 🤣🤣🤣 Ti modeli se res spoznajo na vatle... pa to.
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+7
7 0
borjac
11. 11. 2026 20.57
Stevanović , Janša , Kokotova , teolog Vrtovec ..... dvignite ri..ti s kavča in plačajte te reveže , ki jih je osleparil VAŠ POMAGAČ ; ROKOVNJAČ MIJIĆ , PLAČAJTE REVEŽEM NJIHOV TRDO ZASLUŽEN DENAR !!!
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+8
9 1
petb
11. 11. 2026 20.53
Lahko rečemo mafija tako ali drugače a vsa v povezavi s to koalicijo.
Odgovori
+6
6 0
9876543
11. 11. 2026 20.55
Ja , še posebno romunski računi.
Odgovori
-4
0 4
Pujček
11. 11. 2026 20.51
Stolčki niso ogroženi, tak da ne zanima nikogar več. Ne razumem upnikov, da mu ne odprejo glave.
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+7
7 0
jaka
11. 11. 2026 20.50
Ne razumem teh delavcev??? Presednik parlamenta se je osebno zavzel za njih in jim sam poravnal terjatve do delodajalca. S tem razumem, da jim je tudi poravnal neplačane prispevke za nazaj... Menda je to celo notarsko overil!
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+8
8 0
Antifriz
11. 11. 2026 21.09
Nič ni poravnal... rekel je, da bo... 😁
Odgovori
+1
1 0
jank
11. 11. 2026 20.49
Takole izgleda boj proti kriminalu in korupciji skrajno desne hunte!
Odgovori
+7
8 1
9876543
11. 11. 2026 20.47
No, za Milića vemo vsi, o Golobovih nakradenih milijonih pa zaradi meni nerazumljivega glasovanja proti preiskavam nikoli ne bomo. kradla sta pa oba, drugi verjetno veliko več.
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-9
1 10
lusma00
11. 11. 2026 21.06
9876543 daj se raje posveti krajam in prevaram svojega vzornika in boš videl da sta oba ki si ju navedel učenca proti profesorju kraje,prevare in laži.
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+1
1 0
jank
11. 11. 2026 20.47
A ni Štefanović obljubil, da bo vse Mijićeve ogoljufane delavce poplačal? Pa saj vemo, da če katera beseda velja, je to prav Stevanovićeva!
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+7
7 0
osservatore
11. 11. 2026 20.42
Zguba in sramota Mijić ima plačo od državnega zbora, torej ima dohodke od katerih bi lahko trgali dolgove. Sicer pa se je nekoč sramota Stevanović širokustil, da bo poravnal Mijićeve dolgove. Torej?
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+12
12 0
graf
11. 11. 2026 21.15
se je širokustil da bo poravnal tut dolgove do fakultete ... pa jih ni ker ni naredil doktorata , je mislil da mu ga bo bodo kar šenkali !
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0 0
Misika1967
11. 11. 2026 20.41
In desnuhi se vedno podpirajo taka dejanja. Niti eden ni obsodil dejanja. Te vete kaki so to ljudje.
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+11
11 0
Prca63
11. 11. 2026 20.36
Na Kitajskem rešujejo to drugače. Kradeš,ne plačuješ,strelski vod.. ciao. Arabci,kradeš,dolguješ,mačeta,desna roka fuč. Zgornji tekst je mišljen karikirano. Če ne,bi bilo pri nas resnično ogromno ljudi brez desne roke.. Kar se pa teh dveh klukcev tiče-prvo,žalostna je država ki ne more ukrepati četudi je vse jasno-glede klukca že desetletja... Drugo,pri nas,v Prekmurju imamo rek:"Vsaka rit najde svoj sekret." Tako bo tudi v primeru teh dveh anomalij družbe. Lepo Martinovo še naprej.
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+6
6 0
petb
11. 11. 2026 20.56
Za takšne na sliki bi se počasi kdo od oškodovanih pač moral žrtvovati in ......
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+1
1 0
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