Obupani Mijićevi delavci še vedno brez plačila: Upanje izginja

Irfan Vuković je v podjetju Progros delal štiri mesece, kmalu so plačila začela zamujati, na koncu pa mu je nekdanji poslanec Resnice ostal dolžan: "Osebno meni tri tisoč evrov in pol. Tudi ostalim enako. Vse te številke se vrtijo nekje med dva tisoč pa do pet tisoč evrov."
Skupni dolg do 14 delavcev po podatkih Delavske svetovalnice znaša več kot 40.000 evrov.
Zadnje mesece se ni spremenilo nič, pravi Vuković: "Edino kar nam je uspelo, je, da so ga vrgli iz stranke, to je kot prvo dobro za Slovenijo."
Že pred oktobrskim odstopom Mijića, ki je po tem zaprosil za poslansko nadomestilo, pa je podjetje poleti, spomnimo, pod imenom Klukec d.o.o. prešlo v roke Roka Snežiča. Konec oktobra je omenjeno podjetje začelo stečajni postopek.
Za zdaj natančna višina dolgov še ni jasna, pravi stečajna upraviteljica, ki delavce zdaj poziva k prijavi terjatev. Za to imajo ti časa še tri mesece. Pa bodo ta denar kdaj dobili? Kot pravi stečajna upraviteljica Jožica Vidniš: "Ocenjujem glede na podatke, do katerih sem se dokopala zdaj da se verjetno stečajna masa za poplačilo upnikov ne bo oblikovala."
Kljub temu in z upanjem na najboljše se bodo v stečajni postopek vključili tudi delavci pod okriljem Delavske svetovalnice. Laura Orel iz Delavske svetovalnice: "Kar pomeni, da bomo preučili možnosti, kako organizirati upniški odbor in bomo aktivno nadzirali samo stečajni postopek."
V svetovalnici so pripravili tudi predlog novele zakona, s katero bi bili do plačila iz jamstvenega sklada upravičeni tudi delavci, ki dajo odpoved, ker ne dobijo plač, pa podjetje še ni insolventno.
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