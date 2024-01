Obupani najemniki: že leta prosijo, da bi lastnik poskrbel za popravila v bloku

Tudi sicer je videti, da skupnih prostorov v bloku s 23 stanovanji oziroma 24 stanovalci, že dolgo ni nihče obnavljal. "50 let ni bilo urejeno. Okna imamo stara 50 let. Ne morejo se odpreti, čistilka jih ne more očistiti," pove sogovornica. Tudi luči si morajo menjati sami.

Še ena najemnica je morala problem rešiti sama. "Voda je neprestano tekla iz kotlička v stranišče. Ko sem poklicala na stanovanjsko, so mi dali samo telefonsko številko od podjetja, ki to ureja. Tako sem si sama kupila kotliček," pove Danijela Letonja.

Grgečeva poudari, da na vse to neprestano opozarjajo. Klicala je na Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Ljubljano, iskala upravnika na Ptuju. "Ne vem kolikokrat, vendar odgovora ni bilo. Do zdaj me ni še nihče poklical nazaj," pove.

A na skladu, ki je lastnik več kot 3200 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše, se branijo, da ni res, da ne komunicirajo s stanovalci. Sredstva za njihovo vzdrževanje so odvisna predvsem od najemnin, ki pa so, pišejo s sklada, precej nizke. V bloku na Ptuju za povprečno veliko stanovanje velikosti 39 kvadratnih metrov je najemnina 178 evrov, povedo.

Da so tu še dodatni stroški, zato nimamo denarja, da bi vlagali v stavbo kot najemniki, pa odgovarjajo stanovalci. "Večina nas ima varstvene dodatke, subvencije, na Rdeči križ hodimo. Ni me sram povedat. S takimi pokojninami enostavno ne gremo skozi," pove Grgčeva.

Da bi najemnike pomirili, na skladu napovedujejo več projektov, med drugim gradnjo dvigala in menjavo vhodnih vrat. Stanovalci pa: To so obljube, ki jih poslušamo že leta.