Obupani študenti: Bo Akademski kolegij oktobra še sprejemal študente?

Stanovalci doma so bili tako nedavno obveščeni, da bo dom septembra zaprl svoja vrata, čemur nasprotujejo. V ta namen so zbrali 107 podpisov stanovalcev, ki opozarjajo, da je študentski stanovanjski položaj v Ljubljani obupno slab, zaprtje njihovega študentskega doma pa bi ta položaj le še poslabšalo.

Akademski kolegij v stavbi Plečnikovega Baragovega semenišča je desetletja brezplačno uporabljal Študentski dom Ljubljana, pred tremi leti pa je stavba po končanem postopku denacionalizacije prešla v last Mestne občine Ljubljana. Študenti so bili z izselitvijo prvič soočeni leta 2019, a je bila po sklenitvi dogovora med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter občino preklicana. Zadnja, lani podpisana najemna pogodba med ministrstvom in občino predvideva najem do 1. oktobra letos.

V javnem pismu dodatno opozarjajo, da so cene zasebnih nastanitev hitro višajo, zato je pritisk na študentske domove vse večji. Zato se jim ne zdi smiselno, da se zapira študentski dom, v katerem je po podatkih Študentskega doma Ljubljana trenutno 189 stanovalcev. "Očitno je, da potrebujemo dodatne bivalne kapacitete in ne njihovo zapiranje," so zapisali.

Posebej opozarjajo na veliko povpraševanje študentov po enoposteljnih sobah, Akademski kolegij pa je ravno eden izmed redkih domov, ki nudi relativno veliko število tovrstnih sob. "Ne smemo zanemariti tudi, da je Akademski kolegij znotraj Študentskih domov Ljubljana najcenejši in najdostopnejši dom," so zapisali.

Zato zahtevajo, da se delovanje doma podaljša do zagotovitve novih študentskih kapacitet znotraj Študentskega doma Ljubljana, to je do zagotovitve sredstev in izgradnje novega študentskega doma na Roški, da se najemno pogodbo z Mestno občino Ljubljana kot lastnico podpiše čim prej in za več kot eno leto ter tako prekine negotovost med trenutnimi stanovalci, ter da se stanovalce o nadaljnji uporabi doma obvesti prej kot en mesec pred zaključkom študijskega leta.

Vse niti ima v rokah MOL

V Študentskem domu Ljubljana so pojasnili, da so že lani podali pobudo, da občina objekt odda v najem za dve leti, za kar pa se ni odločila. Na občini se tako vsako leto odločajo, ali bodo objekt dali v najem še za eno leto, za kar objavijo razpis, na katerega se prijavi Študentski dom Ljubljana. Razpisa za prihodnje študijsko leto pa občina še ni objavila, pravijo.

Kot navajajo v Študentskem domu Ljubljana, je v njihovem interesu, da Akademski kolegij še naprej deluje in si ne želijo izseljevati študentov. "A pri tem morata sodelovati tudi občina in pristojno ministrstvo," so navedli. Vseeno računajo, da bo prišlo do podaljšanja dogovora o najemu še za eno študijsko leto. A ob tem tudi opozarjajo, da bo neizbežna njegova temeljita prenova, saj le težko zagotavljajo varnost študentov.