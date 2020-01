Obupani žičničarji za pomoč prosijo državo

Slovenski žičničarji zaradi, kot pravijo, naravne katastrofe kličejo na pomoč državo. In sprašujejo, kje bomo v Sloveniji sploh še lahko smučali? Prejšnji mesec, ki je bil zelo topel in deževen, je večina smučišč, z izjemo Kanina, prepeljala pol manj smučarjev kot običajno, tudi januarska inverzija jim onemogoča zasneževanje. Na gospodarskem ministrstvu bodo skušali najti rešitev, a v isti sapi dodajajajo, da nepovratna sredstva za take primere niso predvidena in da bodo morala smučišča doumeti, da turistična sezona traja vse leto.